کسی که به درگاه خداوند دعا نکند، مستکبر است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام مرتضی حائری در مراسم دعای ندبه صبح جمعه ۱۸ اردیبهشت ماه در شبستان امام خمینی(ره) حرم بانوی کرامت با استناد به آیه شریفه «ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ إِنَّ الَّذِینَ یَسْتَکْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِی سَیَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِینَ»، اظهار داشت: خداوند متعال در این آیه، دعا و درخواست را نوعی عبادت معرفی میکند. کسی که از درخواست از خداوند روی گردان باشد، خداوند او را اهل استکبار میداند.
حائری با اشاره به آیه ۵۶ سوره مبارکه اعراف، خاطرنشان کرد: دعا مختص روزگار سختی و گرفتاری نیست. انسان باید در آسایش و آرامش نیز به درگاه خداوند توجه کند.
سخنران حرم مطهر با اشاره به حدیثی از امیرالمؤمنین(ع)، تصریح کرد: ایشان فرمودند دعا سپر مؤمن است. کسی که در آسایش و آرامش دعا نکند و خود را بینیاز از دعا بداند، در حقیقت سپر خود را رها کرده و گرفتار بلاها و سختیها خواهد شد.
وی با اشاره به حدیثی از پیامبر اکرم(ص)، افزود: پیامبر(ص) فرمودند آیا میخواهید شما را به سلاحی رهنمون کنم که در برابر دشمنان سربلند و پیروز باشید؟ آن سلاح دعا است. دعا باعث ازدیاد رزق و روزی و دفع بلا میشود.
حائری با اشاره به روایتی از امام صادق(ع)، خاطرنشان کرد: ایشان فرمودند خورشید بر روزی بهتر از روز جمعه نتابیده است. شب جمعه از شب عید قربان و عید فطر برتر است. پیامبر(ص) فرمودند خداوند هر شب جمعه از بعد از نماز مغرب تا سحر، ندا میدهد که آیا بنده توبهکاری هست؟ آیا بیماری هست؟ آیا گرفتاری هست؟
سخنران حرم مطهر در پایان با اشاره به حدیثی قدسی، تصریح کرد: خداوند فرموده است خانههای من بر روی زمین، مساجد هستند. خوشا به حال بندهای که با طهارت و پاکی وارد خانه من شود. در این ایام ابتلا و سختی، دست از دعا برنداریم و با قلبی خاضع و چشمی گریان، در محضر امام زمان(عج) استغاثه کنیم.
