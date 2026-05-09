انتظار فرج، یعنی آمادگی برای همراهی امام در مبارزه با ظلم

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام محمدصادق کفیل در سخنرانی قبل از نماز مغرب و عشای جمعه ۱۷ اردیبهشتماه در شبستان امام خمینی(ره) حرم بانوی کرامت با اشاره به فرازهایی از دعای عهد، زیارت آل یاسین و دعای افتتاح، اظهار داشت: مهمترین دعای ما در موضوع مهدویت این است که خدایا ما را جزو منتظران حضرت قرار ده. در دعای عهد، هشت مقام از خدا طلب میکنیم؛ از جمله اینکه اراده امام بر اراده خودمان سبقت گیرد.
کفیل با اشاره به زیارت آل یاسین، خاطرنشان کرد: در این زیارت، بیست و سه سلام به حضرت عرضه میکنیم و در پایان میگوییم «وَ نُصْرَتِی مُعَدَّةٌ لَکُمْ»؛ یعنی یاری من برای شما آماده است. این یعنی سخن از یاری امام است، نهفقط دعاکردن.
سخنران حرم مطهر با اشاره به دعای افتتاح، تصریح کرد: در این دعا میگوییم «وَ اجْعَلْنِی مِنَ الدُّعَاةِ إِلَی طَاعَتِکَ وَ الْقَادَةِ إِلَی سَبِیلِکَ». یعنی خدایا مرا از دعوتکنندگان به طاعت خود و رهبران به سوی راهت قرار بده. این یعنی انسان برای خودش هم در حکومت جهانی امام زمان(عج) نقش قائل است.
وی افزود: در دعای عهد میگوییم «اللَّهُمَّ إِنْ کَانَ بَیْنِی وَ بَیْنَهُ الْمَوْتُ فَأَخْرِجْنِی مِنْ قَبْرِی». یعنی خدایا اگر از دنیا رفتم و آقایم ظهور نکرد، مرا از قبر بیرون بیاور تا در ظهور حضور داشته باشم. این یعنی انسان برای خودش در رجعت هم نقش قائل است.
کفیل با اشاره به زیارت حضرت فاطمه معصومه(س)، خاطرنشان کرد: در این زیارت به خودمان هم دعا میکنیم و میگوییم «أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ یُرِیَنَا فِیکُمُ السُّرُورَ وَ الْفَرَجَ». یعنی از خدا میخواهم که فرج و شادی را در شما به من نشان دهد. این یعنی انسان میخواهد ظهور را با چشم خود ببیند.
سخنران حرم مطهر با اشاره به روایتی از امام صادق(ع)، تصریح کرد: حضرت فرمودند منتظر کسی است که در خون خود میغلتد. امام خمینی(ره) فرمودند اگر میخواهید منتظر باشید، ببینید امام زمان(عج) وقتی میآید چه کار میکند؛ همان کار را انجام دهید. امام زمان(عج) میآید تا ظلم را ریشهکن کند. ما نیز باید در مسیر مبارزه با ظلم قدم برداریم.
وی در پایان با اشاره به استقامت مردم مدینه در کنار پیامبر(ص) در شرایط سخت تحریم اقتصادی، خاطرنشان کرد: مردم مدینه به پیامبر(ص) نگفتند برگرد مکه. گفتند یا رسول الله، تو را داریم، غم نداریم. ملت ایران امروز دارد به خدا نشان میدهد که در سختترین شرایط، از فرج دست برنداشته و محکم ایستاده است. خدا میگوید اگر محکم آمدید، یوسف زهرا(عج) را به شما برمیگردانم.
