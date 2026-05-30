به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروی دریایی آمریکا با طرح ادعاهایی متناقض علیه ایران، به مالکان، اداره کنندگان کشتی ها و دریانوردان نسبت به انجام عملیات نظامی خطرناک در تنگه هرمز هشدار داد.

فرماندهی مرکزی نیروی دریایی آمریکا با صدور هشداری مدعی عملیات نظامی خطرناک در تنگه هرمز و شمال شبه جزیره مسندم عمان شد.

در این هشدار، سطح تهدید منطقه‌ای "بحرانی" ارزیابی و مدعی شده که ایران از طریق مین گذاری تلاش می کند تا "کنترل غیرقانونی" این آبراه راهبردی را به دست گیرد.

در ادامه این بیانیه، به همه دریانوردان توصیه شد که از طرح تفکیک آمد و شد تنگه هرمز و مسیرهای متعارف اجتناب کرده و در عوض مسیر عبور خود را با همکاری و راهنمایی نیروی دریایی آمریکا هماهنگ کنند.

همچنین از کشتی‌ها خواسته شد که در تماس رادیویی مداوم با این نیرو بوده و فوراً از دستورالعمل‌های نیروهای آمریکایی پیروی کنند.

نیروی دریایی آمریکا در خاتمه به شدت هشدار داد که هر کشتی که در فعالیت‌های مین‌گذاری یا پشتیبانی از آن مشاهده شود، "در دفاع از خود" و توسط نیروهای آمریکایی هدف قرار خواهد گرفت.

پیشتر رئیس جمهوری آمریکا در فضای مجازی و در تشریح توافق مورد نظر این کشور با ایران مدعی شده بود: تمام مین‌های دریایی (بمب‌ها)، در صورت وجود از بین خواهند رفت (ما با مین‌روب‌های بزرگ زیرآبی خود، تعداد زیادی از این مین‌ها را از طریق انفجار خنثی کرده‌ایم. ایران بلافاصله عملیات پاکسازی و یا انفجار هر مین باقی مانده‌ای را که تعدادشان زیاد نخواهد بود، تکمیل خواهد کرد!).

با این حال کاترین ووترین، وزیر دفاع فرانسه، چندی پیش به رادیو فرانس‌اینفو گفته بود: پاریس در حال حاضر "مطمئن نیست" که در تنگه هرمز مین‌گذاری شده باشد.

وی افزود: در حال حاضر هیچ قطعیتی در این باره ندارم اما در هر صورت خود را برای احتمال نیاز به مین‌روبی آماده می‌کنیم.

ووترین با اعلام اینکه "کشتی‌های مین‌روب در حال اعزام به منطقه هستند"، گفت: این اقدام می‌تواند بخشی از یک ماموریت احتمالی مشترک فرانسه و انگلیس باشد.

