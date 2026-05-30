پزشک فلسطینی در گفت و گو با ابنا: حملات موشکی ایران علیه اسرائیل روحیه مردم غزه را بالا برد/ مقاومت خلع سلاح را نمی پذیرد

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)- ابنا- در سایه جنگ آمریکا علیه ایران چند ماهی است که اخبار فلسطین و تحولات غزه و اراضی اشغالی در رسانه های جهان به حاشیه رفته است. این در حالی است که مردم غزه همچنان در محاصره و تحت حملات وحشیانه اسرائیل قرار دارند موضوع خلع سلاح مقاومت و ادامه مذاکرات و بازسازی غزه در حالت ابهام است.

در همین راستا با « بتول سالم ادیب هستم» بانوی پزشک فلسطینی به گفت و گو پرداختیم:

ابنا: لطفا در ابتدا خود را معرفی کنید و اهل کدام یک از شهرهای فلسطین اشغالی هستید؟

من اهل فلسطین، ساکن تهران، دانشجوی رشته پزشکی، اهل غزه هستم و در یکی از اردوگاه‌های این شهر به دنیا آمده‌ام، اما اصالتا اهل روستای هربیا که در حال حاضر جزو سرزمین های اشغالی است. تمام زندگی ما با اشغال، محاصره و جنگ گره خورده است. اما مردم فلسطین با وجود همه سختی‌ها همچنان به سرزمین و حقوق خود پایبند هستند و این موضوع بخشی از هویت ما شده است.

ابنا: حدود سه سال پیش عملیات طوفان الاقصی اغاز شد و جنگ غزه که بیش از ۷۰ هزار شهید به جای گذاشت ارزیابی شما از این جنگ چیست و چه تاثیری در روحیه مردم فلسطین گذاشت و وضعیت مقاومت در فلسطین و غزه بعد از سه سال چگونه است؟

عملیات طوفان الاقصی و جنگی که پس از آن آغاز شد، یکی از سخت‌ترین و خونین‌ترین دوره‌های تاریخ فلسطین بود، در واقع جنگ نسل کشی بود. هزاران خانواده، عزیزان خود را از دست دادند و بخش زیادی از غزه ویران شد.

اما در عین حال این جنگ باعث شد مسئله فلسطین دوباره در مرکز توجه جهان قرار بگیرد و فراموش نشود. مردم فلسطین با وجود درد و خسارت‌های سنگین، همچنان ایستاده‌اند و تسلیم نشده‌اند و سرزمین خود را ترک نکرده‌اند.

ابنا: با وجود شهادت بسیاری از مردم غزه در حال حاضر روحیه زنان و مردان کودکان هم اکنون در غزه چگونه است آیا مردم راضی به خلع سلاح مقاومت هستند؟

من در این سال‌ها تعداد زیادی از بستگان و دوستانم را (بیش از ۲۵۰ نفر از اقوام خویشاوندان خود ) از دست داده‌ام؛ خانه‌ها و خانواده‌های کامل از بین رفتند. روحیه مردم غزه بسیار خسته و زخمی است، اما هنوز نوعی پایداری و همبستگی میان مردم دیده می‌شود.

بسیاری از مردم معتقدند که مقاومت بخشی از حق دفاع از خود است و به همین دلیل موضوع خلع سلاح برای بخش بزرگی از جامعه قابل پذیرش و مذاکره نیست، به‌ویژه تا زمانی که اشغال و حملات ادامه دارد.

ابنا: جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل چه بازخوردی در غزه و فلسطین داشت بویژه حملات موشکی ایران علیه اسراییل؟

درگیری میان ایران، آمریکا و اسرائیل در فلسطین با دقت زیادی دنبال می‌شود. حملات موشکی ایران علیه اسرائیل بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی فلسطینی داشت و تاثیر خوبی بر روحیه مردم داشت و بسیاری آن را نشانه‌ای از تغییر معادلات منطقه می‌دانستند. البته مردم غزه هم بیش از هر چیز نگران ادامه جنگ، محاصره و آینده زندگی روزمره خود هستند.

ابنا: راهپیمایی های مردم ایران و تجمعات شبانه چقدر در رسانه های منطقه و رسانه های فلسطین منعکس می شود؟

راهپیمایی‌ها و تجمعات مردم ایران در حمایت از فلسطین معمولاً در رسانه‌های منطقه و فلسطینی بازتاب پیدا می‌کند و برای مردم غزه اهمیت معنوی و روحی دارد. مردم در غزه وقتی تصاویر حمایت ملت‌های دیگر را می‌بینند، احساس می‌کنند که فراموش نشده‌اند وهمچنان مورد حمایت هستند و این به مردم روحیه می‌دهد تا به مقاومت وایستادن در برابر رژیم صهیونیستی ادامه بدهند.

ابنا: وضعیت و شرایط گروه های مقاومت فلسطین اعم از حماس و جهاد در حال حاضر چگونه است و ایا موضوع خلع سلاح در دستور کار قرار دارد؟

گروه‌های مقاومت فلسطینی مانند حماس و جهاد اسلامی همچنان فعال هستند، اگرچه جنگ و ترورها ضربات سنگینی به آن‌ها وارد کرده است، چون ما اعتقاد داریم که مقاومت یک فکر است نه افراد و با شهید شدن فرماندهان وافراد مقاومت نابود نمی‌شود، بلکه با خون این شهیدان عزیز زنده تر می شود.

بحث خلع سلاح در برخی مذاکرات سیاسی مطرح می‌شود، اما گروه‌های مقاومت اعلام می‌کنند تا زمانی که اشغال ادامه داشته باشد، این موضوع را نمی‌پذیرند.

ابنا: شرایط غزه هم اکنون با وجود محاصره و آتش بس چگونه است و وضعیت بهداشت و درمان چگونه است؟

شرایط غزه بسیار دشوار است. کمبود غذا، دارو، سوخت و امکانات درمانی همچنان وجود دارد. بسیاری از بیمارستان‌ها آسیب دیده‌اند و مردم برای دریافت خدمات اولیه با مشکل روبه‌رو هستند. کودکان، زنان و سالمندان بیشترین آسیب را دیده‌اند و زندگی روزمره برای اکثر خانواده‌ها به مبارزه‌ای برای بقا تبدیل شده است.

ابنا: مردم دنیا برای کمک به غزه چه اقداماتی باید انجام دهند در شرایطی که بیشتر اخبار حول جنگ آمریکا علیه ایران است؟

مردم جهان می‌توانند با زنده نگه داشتن صدای غزه، کمک‌های انسانی، فشار بر دولت‌ها برای توقف حملات و حمایت از حقوق غیرنظامیان به فلسطین کمک کنند. حتی وقتی اخبار دیگر منطقه توجه رسانه‌ها را جلب می‌کند مردم غزه امیدوارند که جهان آن‌ها را فراموش نکند وهمیشه مورد حمایتشان باشند.

.............

پایان پیام