محافل معارفی حرم حضرت معصومه(س) از ۱۹ تا ۲۵ اردیبهشت

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم هفتگی حرم مطهر از شنبه ۱۹ اردیبهشت تا جمعه ۲۵ اردیبهشت ا سوی روابطعمومی و تبلیغات آستان مقدس فاطمی اعلام شد.
نیایش صبحگاهی از شنبه تا چهارشنبه با قرائت سوره مبارکه فتح، پنجشنبه صبح با قرائت زیارت عاشورا توسط حجتالاسلام وحید رحمانی و جمعه صبح با سخنرانی و قرائت دعای ندبه توسط حجتالاسلاموالمسلمین علی جنانی همراه خواهد بود.
مراسم شرح آیات قرآن و قرائت دعای ۱۴ صحیفه سجادیه هر روز قبل از ظهر برگزار میشود که حجتالاسلام محمداسماعیل خورشیدی شنبه، حجتالاسلام محمدهادی هدایت یکشنبه، حجتالاسلام میثم حمیدینیک دوشنبه، حجتالاسلام محمد صافی سهشنبه، حجتالاسلام روحالله راسل چهارشنبه، حجتالاسلام علی خلیلیپور پنجشنبه و حجتالاسلاموالمسلمین امیر رسولپور جمعه در این مراسم سخنرانی خواهند داشت.
مراسم بعد از نماز ظهر هر روز با قرائت زیارتنامه حضرت فاطمه معصومه(س) همراه است، بهاستثنای دوشنبه که به مناسبت سالروز شهادت امام رضا(ع)، زیارتنامه آن حضرت قرائت میشود و مدیحهسرایی یاسین شیخزاده نیز انجام خواهد گرفت.
مراسم معارفی پیش از نماز مغرب نیز از شنبه تا پنجشنبه با سخنرانی حججاسلام حسین عباسی خراسانی، محسن دادسرشت طهرانی، علی کلاته، محمدرضا حسنی، مهدی سلیمانی اردهالی و محمدجواد ربانی اصفهانی همراه خواهد بود و جمعه نیز پیش از نماز مغرب، زیارت آل یاسین با قرائت سید مهدی کاظمی و سخنرانی حجتالاسلام محمود اباذر برگزار میشود.
مراسم شبهای حرم مطهر بلافاصله بعد از نماز عشا برگزار میشود که این مراسم شنبه با سخنرانی حجتالاسلاموالمسلمین محمدمهدی ماندگاری، یکشنبه کرسی تلاوت فاطمی با تلاوت مهدی فروغی و شرح آیات توسط حجتالاسلام محمداسماعیل خورشیدی و مداحی جواد برزگر، دوشنبه با سخنرانی سید ابراهیم حسینی اراکی و مداحی محمود بذری، سهشنبه با سخنرانی حجتالاسلاموالمسلمین محمد سعیدی آریا و قرائت دعای توسل توسط مهدی حیدرزاده با حضور هیئت جانبازان استان قم، چهارشنبه با سخنرانی حجتالاسلاموالمسلمین ناصر رفیعی، پنجشنبه در قالب مراسم اربعین سپهبد شهید عبدالرحیم موسوی با سخنرانی حجتالاسلاموالمسلمین عبدالحسین خسروپناه و قرائت دعای کمیل توسط علی حبیبزاده و جمعه با سخنرانی حجتالاسلاموالمسلمین محمدهادی هدایت همراه خواهد بود.
زیارت جامعه کبیره پنجشنبه ساعت ۲۱:۳۰ با قرائت حجتالاسلام ناصر شهیدی و دعای کمیل نیمهشب جمعه ساعت ۳۰ دقیقه بامداد با سخنرانی حجتالاسلاموالمسلمین سید حسین مؤمنی و مداحی علی مالکینژاد برگزار میشود.
مراسم شبهای حرم مطهر بانوی کرامت از شنبه تا جمعه با سخنرانی حججاسلاموالمسلمین ماندگاری، خورشیدی، حسینی اراکی، سعیدی آریا، ناصر رفیعی، عبدالحسین خسروپناه و محمدهادی هدایت برگزار میشود.
