داوری مرحله نهایی جشنواره مشکات برگزار شد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی محمدی، مدیرعامل مؤسسه قرآنی مشکات، در این مراسم با اشاره به اینکه جشنواره حفظ قرآن کریم مشکات امسال با استقبال گسترده حافظان کل قرآن کریم از سراسر کشور برگزار شد و در مجموع دو هزار و ۵۱۱ نفر در این رویداد شرکت کردند، افزود: مرحله نخست جشنواره به صورت آزمون کتبی برگزار شد که شامل بخش‌های حفظ کل، ترجمه آیات و تفسیر سوره مبارکه حجرات بود. پس از آن، در مرحله نیمه‌نهایی که ۲۰ و ۲۱ آذرماه به صورت آنلاین برگزار شد، ۵۰ نفر از آقایان و ۵۰ نفر از بانوان به رقابت پرداختند.

محمدی ادامه داد: در نهایت ۱۴ نفر از آقایان و ۱۲ نفر از بانوان به مرحله نهایی مسابقات حفظ قرآن مشکات راه یافتند و ۱۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ مرحله پایانی این جشنواره برگزار شد.

مدیرعامل مؤسسه قرآنی مشکات با اشاره به علت برگزاری غیرحضوری مرحله نهایی گفت: برنامه‌ریزی ما بر این بود که این مرحله به صورت حضوری برگزار شود، اما به دلیل شرایط خاص کشور و جنگ تحمیلی علیه جمهوری اسلامی ایران، ناچار شدیم این بخش را نیز به صورت مجازی برپا کنیم.

وی با تأکید بر رعایت دقیق ضوابط داوری و نظارت افزود: برای حفظ سلامت مسابقات، تدابیر متعددی در نظر گرفته شد؛ ازجمله نظارت ستاد عالی مسابقات قرآن جمهوری اسلامی ایران، کنترل کامل شرایط شرکت‌کنندگان و استفاده از داوران برجسته کشور.

محمدی درباره ترکیب هیئت داوران مرحله نهایی این مسابقات در بخش آقایان گفت: اساتیدی ازجمله محمدمهدی بحرالعلوم، داور حسن حفظ و وقف و ابتدا، مهدی غلام‌نژاد، داور تجوید و محمدحسین سعیدیان، داور صوت و لحن بودند.

وی افزود: در بخش بانوان نیز استادی ازجمله زهرا صریحی‌نژاد در رشته حفظ و وقف و ابتدا، هاجر اسوار در رشته صوت و لحن و مرضیه دیانی در رشته تجوید مسئولیت داوری را بر عهده داشتند.

مدیرعامل مؤسسه قرآنی مشکات با بیان اینکه نتایج نهایی به زودی مشخص و از طریق رسانه‌ها منتشر خواهد شد، گفت: اسامی برگزیدگان از طریق رسانه‌ها اعلام می‌شود. جوایز نقدی بخش آقایان و بانوان به صورت جداگانه برای رتبه‌های اول تا سوم به ترتیب ۷۰، ۴۰ و ۲۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

وی افزود: تمامی فینالیست‌ها نیز به همراه خانواده‌های خود به مدت سه روز میهمان مؤسسه قرآنی مشکات در یکی از مراکز اقامتی شمال کشور خواهند بود.

محمدی با اشاره به لغو مراسم اختتامیه گفت: به دلیل شرایط موجود امکان برگزاری مراسم حضوری اختتامیه فراهم نشد، اما در نخستین فرصت مناسب، آیینی در شأن این حافظان قرآن برگزار خواهد شد.

وی درباره برنامه‌های آینده مؤسسه اظهار کرد: در ادامه این مسیر، جشنواره‌هایی ویژه کودکان و نوجوانان با محوریت حفظ جزء سی‌ام قرآن کریم برگزار خواهد شد و طرح‌های جدیدی نیز با هماهنگی ستاد عالی مسابقات قرآن جمهوری اسلامی ایران در دست برنامه‌ریزی است.

مدیرعامل مؤسسه قرآنی مشکات به فعالیت‌های آموزشی این مؤسسه اشاره کرد و گفت: مؤسسه مشکات در کنار برگزاری مسابقات ملی و بین‌المللی، در حوزه آموزش نیز فعال است و قرآن‌پژوهان ضمن حفظ کل، دروس کارشناسی علوم قرآن و حدیث را فرا می‌گیرند و موفق به دریافت مدرک رسمی از وزارت علوم می‌شوند.

وی افزود: بسیاری از دانش‌آموختگان این مؤسسه در آزمون‌های کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث رتبه‌های ممتاز کسب کرده‌اند و این موفقیت‌ها نشان‌دهنده ظرفیت بالای آموزشی مؤسسه است.

محمدی با تأکید بر مردمی بودن مؤسسه قرآنی مشکات تصریح کرد: این مؤسسه بدون برخورداری از کمک‌های مستقیم دولتی اداره می‌شود و با اتکا به حمایت‌های مردمی و تلاش خادمان قرآن، برنامه‌های آموزشی و مسابقاتی خود را دنبال می‌کند.

وی در پایان گفت: مؤسسه قرآنی مشکات تلاش دارد با بهره‌گیری از روش‌های نوین آموزشی و برگزاری رویدادهای متنوع، زمینه انس هرچه بیشتر علاقه‌مندان به قرآن را فراهم کند.

حفظ قرآن، زمینه‌ساز انس عمیق‌تر با کلام وحی

محمدمهدی بحرالعلوم، داور مرحله نهایی جشنواره حفظ قرآن کریم مشکات، در بخش دیگر این برنامه با تأکید بر اهمیت توجه به حفظ گفت: حفظ قرآن، زمینه‌ساز انس عمیق‌تر با کلام وحی و مقدمه‌ای برای فهم، تدبر و عمل به آموزه‌های الهی است و هرچه این فرهنگ در جامعه گسترش یابد، آثار معنوی و تربیتی آن بیشتر نمایان خواهد شد.

وی با اشاره به سطح علمی و قرآنی شرکت‌کنندگان این دوره از جشنواره افزود: متسابقان حاضر در مرحله نهایی از آمادگی بسیار خوبی برخوردار بودند و تسلط آنان بر محفوظات نشان‌دهنده تلاش مستمر و برنامه‌ریزی دقیق در مسیر حفظ است. خوشبختانه شاهد حضور استعدادهای درخشانی در میان حافظان بودیم که نویدبخش آینده‌ای روشن برای جامعه قرآنی کشور هستند.

مهدی غلام‌نژاد، داور مرحله نهایی جشنواره مشکات، نیز در این برنامه با ارزیابی سطح شرکت‌کنندگان این دوره از مسابقات گفت: متسابقان حاضر در مرحله نهایی از سطح بسیار بالایی برخوردار بودند و به‌خوبی مشخص بود که همگی از حافظان باتجربه و کارآزموده کشور هستند.

وی با اشاره به توانمندی بالای فینالیست‌ها در بخش حفظ افزود: در حوزه حسن حفظ، تقریباً همه شرکت‌کنندگان عملکردی ممتاز داشتند و تسلط آنان بر آیات چشمگیر بود؛ به‌گونه‌ای که می‌توان گفت در این بخش در بالاترین سطح قرار داشتند.

غلام‌نژاد که مسئولیت داوری بخش تجوید این مسابقات را بر عهده داشت، اظهار کرد: برخی از شرکت‌کنندگان تنها در یک یا دو نکته جزئی در تجوید نیاز به اصلاح داشتند؛ اشکالاتی که در صورت برطرف شدن، می‌توانست تا دو نمره به امتیاز آنان بیفزاید. این موضوع نشان می‌دهد که استعداد و توانایی این حافظان بسیار بالاست و تنها با اندکی آموزش تکمیلی می‌توانند به سطوح بالاتری دست یابند.

وی با اشاره به اهمیت آموزش در حوزه صوت و لحن گفت: با وجود تسلط بسیار خوب حافظان بر محفوظات، برخی از آنان هر سه سؤال خود را در یک مقام قرائت کردند. اگر دوره‌های کوتاه‌مدت و تخصصی در زمینه مقامات و تنوع در اجرای صوت و لحن برای این عزیزان برگزار شود، بدون تردید کیفیت تلاوت آنان به‌مراتب ارتقا خواهد یافت.

