هشدار درباره مداخله آمریکا در انتصابات امنیتی دولت جدید عراق

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «محمد الضاری»، یکی از رهبران ائتلاف الانبار نسبت به پیامدهای مداخله آمریکا در انتصابات امنیتی دولت جدید عراق هشدار داد.

بر اساس گزارش خبرگزاری المعلومه، الضاری ضمن هشدار نسبت به پیامدهای تسلیم شدن دولت علی الزیدی در برابر فشارهای آمریکا در مسأله انتخاب شخصیت‌های امنیتی، تصریح کرد که ایالات متحده با فشارهای خود به دنبال تسلیم کردن دولت الزیدی است تا شخصیت‌های امنیتی مسؤول اداره پرونده امنیتی عراق از طرفداران دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا باشند.

در همین راستا، «احمد مصلح الدیلمی»، عضو ائتلاف الانبار نیز خاطرنشان کرد دولت ترامپ به علی الزیدی، نخست وزیر جدید عراق اطلاع داده که نباید در تعیین وزیران کشور و دفاع و سایر نهادهای امنیتی مداخله کند و انتخاب این مناصب باید با آمریکا باشد و دولت جدید و منتخب عراق حق دخالت در انتخاب شخصیت‌های امنیتی برای اداره پرونده امنیتی همزمان با درخواست آمریکا برای انحلال یک مؤسسه امنیتی رسمی عراق را ندارد.

وی در ادامه افزود ایالات متحده از حق وتوی خود علیه چهره‌های امنیتی که با رویکرد دولت ترامپ مخالف هستند، استفاده خواهد کرد و واشنگتن به علی الزیدی وعده داده که در صورت اجرای مطالبات دولت ترامپ، در سطح داخلی و خارجی از او حمایت خواهد شد.

الدیلمی در پایان گفت ائتلاف‌های سیاسی عراق مخالفت خود را با این طرح آمریکایی اعلام و آن را مداخله‌های آشکار آمریکا در امور داخلی عراق توصیف کرده‌اند.

............................

پایان پیام/ 167