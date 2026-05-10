به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جلسه بررسی روند پیشرفت طرح «محله‌محوری و مسجدمحوری» با حضور مسعود پزشکیان برگزار شد.

در این نشست، رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مردمی، نهادهای محلی، خیرین، هیئات مذهبی و گروه‌های اجتماعی، سه محور اصلی «مشارکت مردم در صرفه‌جویی اقتصادی»، «مدیریت و تعدیل سطح توقعات عمومی در شرایط جنگ اقتصادی» و «جذب سرمایه‌گذاری و مشارکت مردمی برای آبادانی کشور» را از اولویت‌های مهم دولت برشمرد.

پزشکیان در ابتدای سخنان خود، رسیدگی به اقشار آسیب‌پذیر جامعه را از مهم‌ترین مأموریت‌های این طرح دانست و تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین مصادیق و ضرورت‌های اجرای الگوی مسجدمحوری، پوشش و حمایت از اقشار مختلف جامعه در شرایط فعلی کشور است. بر همین اساس، در هر محله، مساجد، مدارس، سازمان‌های مردمی، خیرین و هیئات مذهبی باید بخشی از جامعه را تحت پوشش خدمات و حمایت‌های اجتماعی قرار دهند.

رئیس‌جمهور با اشاره به ظرفیت‌های گسترده مسجد در حکمرانی اجتماعی اظهار داشت: ما مسجد را محور قرار داده‌ایم، چرا که این نهاد مقدس از کارکردهای متنوع فرهنگی، اجتماعی و مردمی برخوردار است و بسیاری از امور را می‌توان حول محور مسجد ساماندهی و مدیریت کرد.

پزشکیان یکی از مهم‌ترین محورهای این طرح را فرهنگ‌سازی در حوزه صرفه‌جویی انرژی عنوان کرد و افزود: اگر نتوانیم شرایط فعلی کشور را برای مردم به‌درستی تبیین و شفاف‌سازی کنیم و جامعه را برای عبور موفق از این شرایط با خود همراه سازیم، بخشی از اهداف دشمن در آسیب‌رساندن به اقتصاد کشور محقق خواهد شد.

رئیس جمهور با بیان اینکه مسجد ساختاری مناسب برای مدیریت اجتماعی و محله‌ای است، خاطرنشان کرد: این ساختار به دلیل برخورداری از پوشش مناسب جمعیتی، امکان مدیریت، هماهنگی و سازماندهی مؤثر مردم را فراهم می‌کند.

پزشکیان با تأکید بر ضرورت فراگیر بودن این الگو گفت: نگاه ما در گام نخست این است که هر محله به‌صورت کامل پوشش داده شود؛ همه مردم، همه اقشار و همه سلایق باید در این طرح دیده شوند. هر اندازه دامنه مشارکت اقشار و نهادها گسترده‌تر باشد، میزان تحقق اهداف نیز افزایش خواهد یافت.

رئیس‌جمهور با اشاره به نقش مردم در حل ناترازی انرژی اظهار داشت: اگر هر یک از مردم عزیز ما تنها یک چراغ اضافه را خاموش کنند، قطعاً کشور با مشکل برق مواجه نخواهد شد، کارخانه‌ای بی‌برق نمی‌ماند و هیچ هزینه و فشار مضاعفی نیز به خانوارها تحمیل نمی‌شود.

پزشکیان ادامه داد: اگر این فرهنگ در محلات و با محوریت مساجد نهادینه شود و رسانه ملی و سایر رسانه‌ها نیز در این زمینه همراهی کنند، امروز بیش از هر زمان دیگری زمینه تحقق آن فراهم است و نباید فرصت را تا رسیدن به اوج مصرف از دست بدهیم. کشور به‌شدت به صرفه‌جویی نیاز دارد و اگر بخواهیم تاب‌آوری ملی را افزایش دهیم، بدون همراهی مردم امکان‌پذیر نخواهد بود.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت اصلاح رویکرد مدیریتی مساجد تأکید کرد و گفت: مساجد برای ایفای نقش مهم اجتماعی خود باید نگاه و رویکردشان را اصلاح کنند. متولیان مساجد بایدپذیرای همه اقشار جامعه باشند و با نگاه بازتر، زمینه حضور و مشارکت همه مردم، به‌ویژه افراد متخصص، توانمند و اثرگذار را فراهم کنند.

پزشکیان «انشراح صدر»، «تحمل‌پذیری اجتماعی» و «بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان و نیروهای متخصص» را از الزامات موفقیت حکمرانی محله‌محور دانست و تصریح کرد: استفاده از ظرفیت اقشار توانمند و متخصص در مدیریت محلات، بازدهی و اثربخشی این طرح را به‌طور محسوسی افزایش خواهد داد.

رئیس‌جمهور با اشاره به هدف دولت در تقویت قدرت مردمی اظهار داشت: ما به‌دنبال افزایش قدرت مردمی کشور هستیم و مساجد می‌توانند با جلب مشارکت عمومی، این قدرت اجتماعی را تقویت کرده و زمینه حل مسایل کشور را فراهم کنند.

پزشکیان تأکید کرد: مشارکت در حل مسایل کشور، از جمله کاهش مصرف انرژی، باید از منظر وظیفه دینی، شرعی و ملی مورد توجه قرار گیرد و این نگاه در جامعه نهادینه شود.

رئیس جمهور همچنین خاطرنشان کرد: مسئولیت اداره محلات در الگوی محله‌محوری و مسجدمحوری بر پایه روحیه همدلی، هماهنگی و تعامل واگذار خواهد شد و افرادی که از این روحیه برخوردار باشند، در اولویت قرار می‌گیرند.

پزشکیان با اعلام آمادگی برای اجرای میدانی این طرح گفت: شخصاً آماده‌ام مسجدی مشخص شود تا با حضور مستقیم، این طرح را به‌صورت عملیاتی در آن اجرا کنیم.

رئیس جمهور در ادامه بر ضرورت تدوین برنامه عملیاتی برای مساجد، بقاع متبرکه و حسینیه‌ها در حوزه مدیریت مصرف انرژی تأکید کرد و افزود: این مراکز باید فهرستی از اقدامات عملیاتی خود در زمینه کاهش مصرف آب، برق و گاز ارائه کنند. در گام نخست صرفه‌جویی در مصرف و در مراحل بعدی حرکت به سمت تولید انرژی باید در دستور کار قرار گیرد تا این مراکز به الگوهای موفق ملی تبدیل شوند.

پزشکیان با تأکید بر ضرورت «بسیج عمومی محلات» برای تحقق جهاد اجتماعی و آبادانی کشور اظهار داشت: کشور نیازمند یک حرکت فراگیر مردمی در راستای اصلاح الگوی مصرف و تقویت مشارکت اجتماعی است و دستگاه‌های تخصصی، گروه‌های جهادی و نهادهای مردمی نیز به این طرح متصل خواهند شد. در این مسیر، سرعت عمل و هماهنگی از اهمیت بالایی برخوردار است.

رئیس جمهور افزود: مردم باید بدانند خاموش کردن یک چراغ، به‌مثابه شلیک یک تیر به سمت دشمن در جنگ فعلی است و اگر جامعه به این وظیفه عمل کند، بسیاری از مشکلات کشور قابل مدیریت خواهد بود.

پزشکیان جریان رسانه‌ای و تبلیغاتی را در این زمینه بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: مردم باید بدانند رهبر شهید انقلاب اسلامی بارها بر ضرورت صرفه‌جویی در مصرف انرژی و تقویت الگوی محله‌محوری و مسجدمحوری تأکید داشتند و دولت مصمم است این توصیه‌ها را به‌صورت عملیاتی محقق سازد.

رئیس جمهور با اشاره به اهمیت مدیریت افکار عمومی و انتظارات جامعه خاطرنشان کرد: امروز موضوع تبلیغات و رسانه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و مردم باید نسبت به ضرورت صرفه‌جویی اقناع شوند. تبلیغات هوشمندانه و مؤثر می‌تواند به اصلاح نظام رفتاری جامعه و تقویت فرهنگ مصرف صحیح کمک کند.

پزشکیان تصریح کرد: از مردم فرهنگ‌دوست و متمدن ایران انتظار می‌رود که مصرف صحیح انرژی را به‌عنوان بخشی از فرهنگ اصیل ایرانی مورد توجه قرار دهند و در شکل‌گیری نهضت بزرگ صرفه‌جویی و مقابله با اسراف نقش‌آفرینی کنند.

رئیس‌جمهور با اشاره به شرایط جنگ اقتصادی علیه کشور گفت: دشمن پس از ناکامی در جنگ نظامی، تلاش دارد جنگ را به عرصه اقتصاد منتقل کند و مردم باید با نقش‌آفرینی و همراهی خود، این توطئه را نیز ناکام بگذارند.

پزشکیان افزود: امروز کشور در شرایط جنگ قرار دارد؛ جنگی که به تعبیر قرآن، با «نقص اموال و انفس» همراه است و طبیعی است که این شرایط تبعاتی به‌همراه داشته باشد. اگر در مسیر جهاد و دفاع از کشور صادقانه در میدان بمانیم، قطعاً پیروز خواهیم بود.

رئیس جمهور همچنین با قدردانی از عملکرد نیروهای مسلح اظهار داشت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وظایف خود را در مقابله با دشمن به‌خوبی انجام می‌دهند و مردم نیز باید با صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سهم خود را در این میدان ایفا کنند.

پزشکیان همچنین به اقدامات دولت برای مقابله با اخلال در بازار اشاره و تأکید کرد: مبارزه با گران‌فروشی و احتکار از طریق کنترل تقاضا، اصلاح نظام عرضه و برخورد با محتکران و گران‌فروشان با جدیت در حال پیگیری و اجراست.

