به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ به نقل از خبرگزاری صدای افغان(آوا)، در پی حملات اخیر به ایران و کشته شدن شماری از کودکان در یک مدرسه در شهر میناب، جمعی از کودکان و دانشآموزان شهر مزارشریف در استان بلخ افغانستان با برگزاری گردهمایی نمادین، همدردی و غمشریکی خود را با همسالان داغدیدهشان اعلام کردند.
در این مراسم که با حضور دانشآموزان و شماری از مسئولان برگزار شد، کودکان با خوانش دلنوشتهها، دلگفتهها و دکلمههای عاطفی، همبستگی خود را با کودکان قربانی این رویداد ابراز کردند. همچنین تصاویر مربوط به حادثه حمله به مدرسه میناب برای حاضران به نمایش گذاشته شد و برنامههای شعرخوانی و سرود نیز بخشی از این گردهمایی را تشکیل میداد.
حمیدرضا احمدی، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در مزارشریف، در این مراسم با اشاره به حادثه حمله به مدرسه میناب گفت: دشمنان با هدف تضعیف همبستگی ملی و خدشهدار کردن روحیه مقاومت مردم ایران چنین اقداماتی را طراحی کردند، اما خون کودکان قربانی این حادثه موجب افزایش بیداری، اتحاد و استقامت در میان مردم ایران شد.
وی افزود که ایستادگی در مسیر حق و عدالت همواره با نصرت الهی همراه است و ملت ایران نیز در طول سالهای گذشته از این حمایت برخوردار بوده است.
سرکنسول ایران در مزارشریف همچنین با تأکید بر نقش خانوادهها و نسل جوان در تداوم مسیر مقاومت تصریح کرد که حضور و ایستادگی کودکان و نوجوانان در چنین برنامههایی پیام پایداری و همبستگی را به جامعه منتقل میکند.
احمدی با اشاره به حملات به مراکز علمی و آموزشی گفت: هدف قرار دادن مدارس و ترور دانشمندان نشاندهنده هراس دشمنان از علم، آگاهی و رشد فکری ملتها است.
در ادامه این مراسم، سید روحالله حسینی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، حملات به کودکان را «جنایت جنگی» توصیف کرد و گفت چنین رویدادهایی نشاندهنده ماهیت خشونتبار جنگها و پیامدهای آن برای غیرنظامیان است.
وی با اشاره به نمونههایی از حملات مشابه در منطقه، بر ضرورت افزایش آگاهی عمومی و همبستگی میان ملتها برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی تأکید کرد.
در بخش پایانی این گردهمایی، نمایشگاهی از تصاویر مربوط به کودکان قربانی حادثه میناب در محل برگزاری برنامه برپا شد. همچنین در اقدامی نمادین، کیفهای مدرسه به رنگ صورتی به دانشآموزان اهدا شد؛ اقدامی که برگزارکنندگان آن را نشانهای از یادبود کودکان جانباخته و تأکید بر ادامه مسیر آموزش و علمآموزی عنوان کردند.
