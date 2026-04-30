«در طرف درست تاریخ»؛ کابل میزبان نمایشگاه بزرگداشت رهبر شهید امت اسلامی

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ نمایشگاه «در طرف درست تاریخ» به مناسبت چهلمین روز شهادت سید علی خامنهای، رهبر شهید امت اسلامی، روز پنجشنبه (۱۰ ثور ۱۴۰۵) در شهر کابل برگزار شد.
این نمایشگاه به همت بنیاد پیامبر اعظم برپا شده و به معرفی ابعاد شخصیتی، فکری و مبارزاتی این مرجع عالیقدر جهان اسلام اختصاص داشت. در این مراسم، جمعی از علمای دین و شخصیتهای سیاسی افغانستان حضور یافته و بر پیوندهای عمیق میان ملتهای افغانستان و ایران تأکید کردند.
سخنرانان این برنامه با اشاره به تحولات اخیر منطقه، از «پیروزی» جمهوری اسلامی ایران در برابر استکبار جهانی سخن گفته و ایستادگی ملت افغانستان در کنار ایران را نشانهای از همبستگی اسلامی دانستند.
در بخشی از این مراسم، سید روحالله حسینی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، با انتقاد از رویکردهای غرب در حوزه حقوق بشر گفت: «کشورهای غربی تنها در جایی که منافعشان اقتضا کند وارد میشوند و در غیر آن سکوت اختیار میکنند؛ این دوگانگی امروز برای همه آشکار شده است.»
وی افزود: «در دنیای امروز، ادعاهای آنان درباره حقوق بشر و دموکراسی دیگر باورپذیر نیست و تحولات اخیر، این واقعیت را بیش از پیش نمایان ساخته است.»
حسینی با تأکید بر نقش نخبگان و جوانان، آنان را پیشگامان تبیین حقیقت در جامعه دانست و گفت: «جوانان باید در خط مقدم روشنگری قرار گیرند و واقعیتها را برای جامعه بازگو کنند.»
وی همچنین با استناد به آموزههای امام علی در نهجالبلاغه، بر ضرورت ایستادگی در برابر ظلم تأکید کرد و افزود: «مسلمانان در برابر فشارها و تهدیدها تسلیم نمیشوند و فرهنگ مقاومت بخشی از هویت آنان است.»
رایزن فرهنگی ایران در ادامه، جهان اسلام را دارای دو رویکرد دانست: «مکتب سازش و پذیرش ظلم» در برابر «مکتب مقاومت و ایستادگی» و تأکید کرد که مردم افغانستان در کنار ملت ایران، مسیر مقاومت را برگزیدهاند.
گفتنی است این نمایشگاه با هدف تبیین گفتمان مقاومت و معرفی شخصیت رهبر شهید امت اسلامی برگزار شده و برنامههای آن در دو نوبت جداگانه برای آقایان و بانوان تنظیم شده بود.
