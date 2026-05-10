به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ همزمان با روز پاسداشت زبان و ادب فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی، همایش فرهنگی ـ ادبی «حماسه، مقاومت و ظلمستیزی در شاهنامه فردوسی» با حضور فرهنگیان، شاعران، نویسندگان، دانشجویان و شماری از مسئولان فرهنگی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران در کتابخانه فردوسی شهر مزارشریف برگزار شد.
در این نشست، سید سکندر حسینی بامداد، رئیس کتابخانه فردوسی، با اشاره به جایگاه ماندگار حکیم ابوالقاسم فردوسی، شاهنامه را یکی از مهمترین ستونهای حفظ هویت فرهنگی و تمدنی فارسیزبانان دانست.
وی گفت که با گذشت بیش از هزار سال، فردوسی همچنان زنده است و شاهنامه بهعنوان اثری خردمحور، روح مقاومت، عدالتخواهی و هویت فرهنگی مردم افغانستان و ایران را زنده نگه داشته است.
رئیس کتابخانه فردوسی تأکید کرد که شاهنامه تنها یک اثر ادبی نیست، بلکه نمادی از عزت، شرافت، ظلمستیزی و پایداری ملتهای حوزه تمدنی فارسی به شمار میرود.
او با اشاره به شخصیتهایی چون کاوه آهنگر، فریدون و ضحاک افزود که مفاهیم مبارزه با ظلم و دفاع از عدالت در شاهنامه همچنان در جهان امروز الهامبخش و کاربردی است.
حسینی بامداد همچنین بر پیوندهای عمیق فرهنگی و تاریخی میان افغانستان و ایران تأکید کرد و زبان فارسی را یکی از مهمترین عناصر وحدت تمدنی میان دو ملت دانست.
در ادامه این مراسم، روحالله حسینی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، با تأکید بر ضرورت پاسداشت زبان فارسی، خواستار گسترش همکاریهای فرهنگی و توجه بیشتر به بزرگداشت مفاخر ادبی، بهویژه حکیم ابوالقاسم فردوسی شد.
حمیدرضا احمدی، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در مزارشریف، نیز در این برنامه حضور داشت.
این همایش با استقبال گسترده شاعران، اهل قلم و چهرههای فرهنگی همراه بود و در جریان آن شماری از شاعران به شعرخوانی و اجرای برنامههای ادبی پرداختند.
برگزارکنندگان این نشست هدف از برگزاری آن را زنده نگهداشتن میراث ادبی و فرهنگی زبان فارسی، ترویج اندیشههای فردوسی و تقویت پیوندهای فرهنگی میان فارسیزبانان عنوان کردند.
