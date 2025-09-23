نشست خبری جشنواره سالانه «کاروان حله» ادبیات معاصر افغانستان در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نشست خبری نخستین جشنواره سالانه «کاروان حله» ادبیات معاصر افغانستان با حضور دکتر سید جواد وحیدی رئیس بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانیهای مقیم جمهوری اسلامی ایران، استاد کاظم کاظمی شاعر و نویسنده و محمد شریفی نویسنده، در سالن کنفرانس بنیاد در مشهد مقدس برگزار گردید.
در آغاز این نشست و پس از رونمایی تیزر جشنواره، دکتر وحیدی ضمن خیرمقدم به اصحاب رسانه و شخصیتهای فرهنگی، به اهمیت و نقش زبان فارسی در تمدن اسلامی اشاره کرده و مأموریت بنیاد را صیانت از زبان و ادبیات فارسی دانست. وی تأکید کرد این جشنواره با هدف تقدیر از کتاب سال شعر و داستان و معرفی آثار برتر ادبی، جوایز نقدی ارزشمندی را به برگزیدگان اهدا خواهد کرد.
در ادامه نشست، استاد کاظم کاظمی با اشاره به ریشههای تاریخی زبان و ادبیات فارسی در سیستان و افغانستان، بر ضرورت تداوم چنین رویدادهایی برای مهاجران و فارسیزبانان تأکید کرد. وی افزود: «با وجود فشارها و محدودیتهای حکومت سرپرست افغانستان علیه زبان فارسی، جشنواره کاروان حله میتواند به عنوان هستهای مقاومتی برای حفظ و گسترش زبان فارسی عمل کند و علاوه بر اثر نمادین و رسانهای، انگیزهای برای جوانان در مسیر شعر و ادبیات باشد.»
محمد شریفی، دیگر سخنران این نشست، بر جایگاه جهانی جشنواره تأکید کرده و گفت: «این جشنواره تنها به مرزهای افغانستان محدود نیست، بلکه همه فارسیزبانان دنیا را دربر میگیرد. همچنین برای نخستین بار جایزه کتاب سال در حوزه شعر و داستان در قالب این جشنواره اهدا خواهد شد.» وی اطلاعرسانی گسترده در فضای مجازی، رسانهها و انجمنهای ادبی را از برنامههای اصلی دبیرخانه عنوان کرد.
بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره، آثار منتشرشده در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ اعم از چاپ کاغذی یا انتشار مجازی، میتوانند در این رویداد شرکت داده شوند. آثار از طریق پست یا ارسال فایل الکترونیکی پذیرفته خواهد شد. جوایز جشنواره در بخشهای مختلف شامل ۷۰ میلیون تومان برای کتاب سال شعر و داستان، ۳۰ میلیون تومان برای رتبه اول شعر، ۲۰ میلیون تومان برای رتبه دوم شعر و داستان، ۱۵ میلیون تومان برای رتبه سوم و همچنین اهدای جوایزی به پنج نفر دیگر خواهد بود.
بخش شعر جشنواره به نام استاد خلیلالله خلیلی و بخش داستان به نام محمد اعظم رهنورد زریاب نامگذاری شده است. همچنین بخشی ویژه برای جوانان در نظر گرفته شده که مخصوص شاعران و نویسندگان زیر ۳۵ سال خواهد بود.
برگزارکنندگان اعلام کردند آیین اختتامیه جشنواره کاروان حله در آذرماه سال جاری برگزار خواهد شد. علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار خود با دبیرخانه جشنواره از طریق ایمیل: karvaneholle@gmail.com در ارتباط باشند.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما