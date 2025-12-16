به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجتالاسلام والمسلمین ثارالله زارع در مراسم توزیع هزار بسته معیشتی و ۵۰۰ بسته ویژه شب یلدا که پیش از ظهر امروز در مسجد شهدا برگزار شد، گزارشی از جزئیات مالی و اهداف این طرح ارائه کرد.
وی افزود: ارزش هر بسته معیشتی حدود سه میلیون و پانصد هزار تومان است و مجموع هزینه این بخش به سه میلیارد و پانصد میلیون تومان میرسد. همچنین برای بستههای یلدایی، با ارزش یک میلیون تومان برای هر بسته، رقمی معادل پانصد میلیون ریال اختصاص یافته و در مجموع چهار میلیارد ریال از سوی خیرین برای اجرای این طرح تأمین شده است.
حجت الاسلام والمسلمین زارع اعلام کرد: این بستهها در روزهای ۲۵ و ۲۶ آذر میان خانوادههای تحت پوشش دو خیریه توزیع خواهد شد و این اقدام فرصتی برای قدردانی از همراهی خیرین و مردم نیکاندیش به شمار میرود.
وی با اشاره به برنامههای فراتر از کمکهای معیشتی، از اجرای طرحهای اشتغالزایی خانگی به عنوان یکی از فعالیتهای مستمر این مجموعه یاد کرد. او با قدردانی از همکاری پیشدبستانی علوی گفت: با کمکهای جمعآوریشده از سوی دانشآموزان، یک دستگاه خمیرکن راهاندازی شده تا مسیر کمکها به سمت ایجاد اشتغال پایدار هدایت شود.
به گفته وی، سال گذشته چهار دستگاه خمیرکن به این مجموعه اهدا شد و امسال نیز وعده تأمین چهار تا پنج دستگاه دیگر داده شده است؛ اقدامی که میتواند زمینه استقلال اقتصادی چندین خانوار را فراهم کند.
مدیرعامل مؤسسه خیریه محبان ثارالله در ادامه به فعالیتهای حوزه سلامت اشاره کرد و گفت: این مؤسسه به همراه مجموعه «صدای امید» هر ماه هزینه درمان کامل دو بیمار را از ابتدا تا پایان دوره درمان تقبل میکند. پرداختها مستقیماً به مراکز درمانی انجام میشود و مستندات برای خیرین ارسال میگردد.
وی نمونههایی از بیماران در معرض قطع عضو، بیماران قلبی و مبتلایان به سرطان را ذکر کرد که با حمایت خیرین روند درمانی موفقی داشتهاند.
حجت الاسلام والمسلمین زارع همچنین از ادامه روند اهدای جهیزیه خبر داد و گفت: هفته آینده دو سری جهیزیه به زوجهای جوان اهدا میشود و با این دو مورد، تعداد جهیزیههای امسال به ۱۵۷ سری خواهد رسید. او تأکید کرد که این روند تا پایان بهمن ادامه دارد و اطلاعرسانی درباره این اقدامات با هدف تقویت مشارکت مردمی انجام میشود.
وی با اشاره به مردمی بودن کامل منابع مالی این مجموعه افزود: این خیریه از سال ۱۳۹۵ فعالیت رسمی خود را آغاز کرده و تاکنون هیچگونه حمایت مالی دولتی دریافت نکرده است.
حجت الاسلام والمسلمین زارع حجم فعالیتهای انجامشده را قابل توجه دانست و گفت: تنها در چهار ماه اخیر، هفت مرحله کمکرسانی انجام شده و حدود هفت هزار سبد کالا میان خانوادهها توزیع شده است. به گفته او، در چهار سال گذشته مجموع سبدهای توزیعشده به هشت هزار مورد رسیده است.
وی در ادامه به اقدامات این مؤسسه در حوزه مسکن اشاره کرد و توضیح داد: علاوه بر بازسازی کامل بخشهایی از منازل مددجویان مانند سرویس بهداشتی، حمام و آشپزخانه، در هفته گذشته نیز با مشارکت مددجو یک واحد مسکونی خریداری و اهدا شده است. تاکنون بیش از ۱۰ تا ۱۵ مورد بازسازی کامل انجام شده است.
مدیرعامل مؤسسه خیریه محبان ثارالله فعالیتهای فرهنگی این مجموعه را نیز گسترده توصیف کرد و از برگزاری برنامههای پخت غذا در مناسبتهای مذهبی، برپایی ایستگاههای صلواتی، مسابقات قرآن و ارائه جوایز ویژه برای حافظان و مفسران قرآن خبر داد. همچنین کلاسهای آموزشی زبان، ریاضی و شیمی برای کودکان برگزار میشود و بخش قابل توجهی از هزینه برنامههای فرهنگی مذهبی در شهرستانها توسط این مؤسسه تأمین میشود.
وی افزود: در حوزه آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد نیز امسال ۲۰ نفر و سال گذشته ۵۰ نفر آزاد شدهاند که در میان آنها ۱۰ مادر بدهکار نیز حضور داشتهاند.
حجت الاسلام والمسلمین زارع در پایان با تأکید بر اهمیت شفافیت مالی گفت: این مؤسسه با رعایت کامل قوانین، چندین سال است که از مالیات معاف شده و تلاش دارد با مدیریت دقیق منابع، بیشترین بهره را برای جامعه هدف فراهم کند.
