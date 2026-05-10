بازگشت حدود ۹ هزار مهاجر افغان در دو روز گذشته به کشورشان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین افغانستان اعلام کرد که در دو روز گذشته بیش از ۱۰ هزار مهاجر افغان از کشورهای همسایه به‌ویژه پاکستان، به کشور بازگشته‌اند.

بر اساس گزارش این کمیسیون، روز جمعه (۱۸ اردیبهشت) بیش از ۴ هزار و ۴۰۰ مهاجر و روز شنبه (۱۹ اردیبهشت) نیز ۴ هزار و ۵۹۴ مهاجر، عمدتاً از طریق گذرگاه‌های تورخم و اسپین‌بولدک پاکستان وارد افغانستان شده‌اند. بیشتر این افراد به صورت اجباری اخراج شده‌اند و شماری نیز بازگشت داوطلبانه داشته‌اند.

این موج بازگشت در حالی ادامه دارد که پاکستان سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری در قبال مهاجران افغان بدون مدرک اتخاذ کرده‌اند. مقامات حکومت سرپرست افغانستان بارها از همسایگان خواسته‌اند که روند اخراج را با احترام به حقوق انسانی و به صورت تدریجی انجام دهند.

با این حال، گزارش‌هایی از توقف طولانی‌مدت مهاجران بازگشته از پاکستان در مرزهای این کشور و مشکلات اداری منتشر شده که انتقادهایی را متوجه حکومت پاکستان کرده است.

از سوی دیگر، بازگشت‌کنندگان افغان با چالش‌های جدی مواجه هستند. بسیاری از آن‌ها فاقد مسکن، کار ثابت و امکانات اولیه زندگی هستند؛ سازمان ملل متحد هشدار داده که تنها حدود ۱۱ درصد از مهاجران بازگشتی توانسته‌اند شغل پیدا کنند و فشار بر منابع محدود افغانستان روزبه‌روز افزایش می‌یابد.

در سطح کلان، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون بیش از ۲.۸ میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان بازگشته‌اند که یکی از بزرگ‌ترین موج‌های مهاجرتی سال‌های اخیر به شمار می‌رود. حکومت طالبان اعلام کرده برای اسکان و حمایت از این افراد برنامه‌هایی در دست اجرا دارد، اما از نهادهای کمک‌رسان بین‌المللی خواسته تا کمک‌های خود را افزایش دهند.

کارشناسان معتقدند تداوم این روند بدون حمایت جدی جهانی می‌تواند بحران انسانی جدیدی ایجاد کند.

