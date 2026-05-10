به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وبگاه شبکه روسیا الیوم به نقل از «محمود قماطی» نایب رئیس شورای سیاسی حزبالله لبنان اعلام کرد که این مقام مقاومت طی سخنانی درباره تحولات اخیر منطقه و رویکردهای داخلی لبنان در قبال رژیم صهیونیستی هشدارهای مهمی مطرح کرده است.
قماطی اظهار داشت: رژیم صهیونیستی به دنبال اجرای پروژه «اسرائیل بزرگ» و گسترش نفوذ خود در لبنان، سوریه و دیگر کشورهای منطقه است.
وی با بیان اینکه تلآویو به منابع زمینی، هوایی و آبی لبنان چشم طمع دارد، تأکید کرد: این پروژه با حمایت آمریکا و همراهی برخی جریانهای منطقهای دنبال میشود.
دو رویکرد در لبنان: مقاومت یا سازش
قماطی با اشاره به تحولات اخیر لبنان، گفت: در داخل این کشور دو رویکرد درباره مواجهه با رژیم صهیونیستی وجود دارد: یک رویکرد بر مقابله و مقاومت تأکید دارد و رویکرد دیگر به دنبال سازش و توافق با تلآویو است، اما تجربه توافقهای گذشته نشان داده رژیم صهیونیستی به هیچ تعهدی پایبند نیست.
انتقاد از جریانهای همسو با سیاستهای آمریکا
این مقام حزبالله همچنین از برخی جریانهای سیاسی لبنان به دلیل مواضعشان در قبال ایران انتقاد کرد و بیان داشت: این گروهها در برخی پروندهها در مسیر سیاستهای آمریکا و رژیم صهیونیستی حرکت میکنند.
هشدار نسبت به مذاکرات مستقیم
قماطی در ادامه نسبت به هرگونه مذاکره مستقیم میان لبنان و رژیم صهیونیستی هشدار داد و ابراز داشت: چنین مذاکراتی بدون اجماع ملی، به وحدت داخلی لبنان آسیب میزند. هرگونه گفتوگو با تلآویو باید صرفاً به شکل غیرمستقیم و در چارچوب حفظ منافع ملی لبنان انجام شود.
مقاومت؛ تنها راه عقبنشینی اسرائیل
وی افزود: رژیم صهیونیستی تنها در برابر «قدرت مقاومت» عقبنشینی میکند و تحقق اهداف ملی لبنان از جمله آزادی اراضی اشغالی و تأمین امنیت، بدون حفظ توان مقاومت ممکن نخواهد بود.
عضو شورای سیاسی حزبالله تأکید کرد: مقاومت لبنان در برابر حملات و اقدامات رژیم صهیونیستی واکنش نشان میدهد و اجازه نخواهد داد معادلات پیشین بار دیگر بر جنوب لبنان حاکم شود.
این اظهارات در حالی بیان شده است که با وجود ادامه تجاوزات و اشغال مناطقی از لبنان توسط رژیم صهیونیستی با هدف ایجاد یک کمربند امنیتی مشابه خط زرد در نوار غزه، دولت لبنان تصمیم به انجام مذاکرات مستقیم با این رژیم گرفته است.
این تصمیم با وجود مخالفتهای داخلی اتخاذ شده و قرار است مذاکرات با میانجیگری آمریکا انجام شود.
آمریکا و رژیم صهیونیستی در تلاش هستند تا توطئه خلع سلاح مقاومت اسلامی لبنان را به دست دولت این کشور پیش ببرند.
