به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همام حمودی رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق تاکید کرد: انحصار سلاح در دست حکومت نه یک خواسته خارجی بلکه خواسته مرجعیت است.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، وی در سخنرانی در مجمع گفت‌وگویی در بغداد گفت: ملت بزرگتر از احزاب هستند و باید ناظر بر دولت و در برابر هرگونه مداخله شجاع باشند.

همام حمودی تصریح کرد: مداخلات خارجی نباید بدون واکنش مردمی شجاعانه باشد؛ واکنشی که تصمیم گیران می‌توانند برای حفظ اراده ملت و تصمیم و حاکمیت آن، قدرت بگیرند.

وی گفت: مسئولیت همه، همکاری با علی الزیدی نخست وزیر مکلف به تشکیل دولت عراق و اهتمام به این مساله است که موفقیت دولت، موفقیت عراق است.

رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق گفت: اگر دولت جدید بخواهد موفق باشد، باید قدرت خود را از نزدیکی به مردم و پیگیری میدانی امور آنها بگیرد و نگرانی آنها را لمس کند.

همام حمودی تاکید کرد: انحصار سلاح در دست حکومت خواسته مرجعیت و یک مطالبه دینی و نه خواسته خارجی است و نیازمند ایجاد رویکرد ملی مبتنی بر قانون و قانون اساسی است.

او خواستار الهام گرفتن از تجربه عراق در زمان طاغوت شد و اشاره کرد که تفاهم و مهار، بهترین راه حل به جای تخریب وحدت کشور است.



