به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جشنواره جهانی شعر «امام شهید»با هدف تکریم مقام والای امام خامنهای(ره) و انتقال اندیشههای ناب ایشان به جامعه هنری و ادبی جهان برگزار میشود.
آثار ادبی به زبانهای فارسی، عربی، انگلیسی و اردو براساس محورهای جشنواره حداکثر تا ۳۰ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵ به دبیرخانه جشنواره ارسال شود.
دبیرخانه جشنواره محورهای اصلی این رویداد هنری را به شرح زیر اعلام کرد:
حمایت از ملت ایران
تبیین شخصیت و اندیشههای رهبر شهید
نقش مقام معظم رهبری در بیداری و مقاومت اسلامی در دوره معاصر
امام خامنهای و تمدن نوین اسلامی
سبک زندگی و خانواده در سیره امام خامنهای(ره)
رویکردهای تقریبی و وحدت اسلامی در اندیشه و سیره ایشان
شجاعت و ایستادگی در برابر نظام سلطه
تأثیر شهادت رهبر شهید در بیداری انسانی و اسلامی و شکل گیری نظم نوین فرهنگی ـ تمدنی
شاعران علاقهمند میتوانند آثار خود را بر اساس محورهای اعلام شده به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
.
......................
پایان پیام
نظر شما