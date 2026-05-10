به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جشنواره جهانی شعر «امام شهید» با هدف تکریم مقام والای امام خامنه‌ای(ره) و انتقال اندیشه‌های ناب ایشان به جامعه هنری و ادبی جهان برگزار می‌شود.

آثار ادبی به زبان‌های فارسی، عربی، انگلیسی و اردو براساس محورهای جشنواره حداکثر تا ۳۰ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵ به دبیرخانه جشنواره ارسال شود. دبیرخانه جشنواره محورهای اصلی این رویداد هنری را به شرح زیر اعلام کرد: حمایت از ملت ایران تبیین شخصیت و اندیشه‌های رهبر شهید نقش مقام معظم رهبری در بیداری و مقاومت اسلامی در دوره معاصر امام خامنه‌‎ای و تمدن نوین اسلامی سبک زندگی و خانواده در سیره امام خامنه‌ای(ره) رویکردهای تقریبی و وحدت اسلامی در اندیشه و سیره ایشان شجاعت و ایستادگی در برابر نظام سلطه تأثیر شهادت رهبر شهید در بیداری انسانی و اسلامی و شکل گیری نظم نوین فرهنگی ـ تمدنی شاعران علاقه‌مند می‌توانند آثار خود را بر اساس محورهای اعلام شده به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. . ...................... پایان پیام