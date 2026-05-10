  1. صفحه اصلی
  2. صفحه فرهنگی
  3. شعر و ادب

جشنواره جهانی شعر امام شهید برگزار می‌شود + پوستر

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۷:۵۸
کد مطلب: 1812435
جشنواره جهانی شعر امام شهید برگزار می‌شود + پوستر

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با همکاری مشترک سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی کشور، جشنواره جهانی شعر «امام شهید» را به منظور پاسداشت یاد و اندیشه مقام معظم رهبری برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جشنواره جهانی شعر «امام شهید»با هدف تکریم مقام والای امام خامنه‌ای(ره) و انتقال اندیشه‌های ناب ایشان به جامعه هنری و ادبی جهان برگزار می‌شود.

آثار ادبی به زبان‌های فارسی، عربی، انگلیسی و اردو براساس محورهای جشنواره حداکثر تا ۳۰ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵ به دبیرخانه جشنواره ارسال شود.

دبیرخانه جشنواره محورهای اصلی این رویداد هنری را به شرح زیر اعلام کرد:

حمایت از ملت ایران

تبیین شخصیت و اندیشه‌های رهبر شهید 

نقش مقام معظم رهبری در بیداری و مقاومت اسلامی در دوره معاصر

امام خامنه‌‎ای و تمدن نوین اسلامی

سبک زندگی و خانواده در سیره امام خامنه‌ای(ره)

رویکردهای تقریبی و وحدت اسلامی در اندیشه و سیره ایشان

شجاعت و ایستادگی در برابر نظام سلطه

تأثیر شهادت رهبر شهید در بیداری انسانی و اسلامی و شکل گیری نظم نوین فرهنگی ـ تمدنی

شاعران علاقه‌مند می‌توانند آثار خود را بر اساس محورهای اعلام شده به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

.

......................

پایان پیام

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha