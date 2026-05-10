به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مسابقه نقاشی یادبود شهدای دانشآموز مدرسه شجره طیبه میناب در تانزانیا برگزار شد.
این برنامه با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره این دانشآموزان عزیز و انتقال پیام پایداری و استقامت به نسل امروز، فرصتی بود تا دانشآموزان، از دریچه هنر و زبان رنگها، مفاهیمی چون ایستادگی در مسیر حق، شجاعت در برابر ظلم و پرهیز از تسلیم شدن در برابر باطل را درک و بازآفرینی کنند.
کودکان شرکتکننده با خلق آثار خود، نشان دادند که آموزش این ارزشهای انسانی و الهی از سنین پایین میتواند زمینهساز پرورش نسلی آگاه، مسئولیتپذیر و پایبند به حقیقت باشد.
این مسابقه با عنوان «ایثار و امید» به یاد شهدای دانشآموز میناب در جنگ رمضان ویژه دانشآموزان مقطع ابتدایی (پایههای اول تا ششم) مدارس تانزانیایی برگزار شد.
ایثار و فداکاری، امید به آینده روشن، ایستادگی در مسیر حق، همدلی و همبستگی و مقاومت در برابر ظلم و باطل از محورهای مورد تأکید در آثار دانشآموزان بودند.
در بازه زمانی تعیینشده برای مسابقه، در مجموع 165 اثر نقاشی از مدارس مختلف سراسر تانزانیا دریافت شد. بخشی از آثار بهصورت فیزیکی به مرکز فرهنگی کشورمان تحویل داده شد و بخشی دیگر از طریق سکوهای ارتباطی رایزنی فرهنگی ارسال شد.
در فراخوان مسابقه تأکید شده بود که آثار ارسالی باید در چارچوب موضوع اعلامشده تهیه شوند و مشخصات کامل دانشآموز شامل نام، نام مدرسه و پایه تحصیلی در پشت نقاشی درج شود تا فرآیند ارزیابی با دقت و نظم بیشتری انجام پذیرد.
کمیته داوری این مسابقه متشکل از چهار نفر از اساتید دانشکده هنر دانشگاه دارالسلام بود که مسئولیت بررسی و ارزیابی آثار را بر عهده داشتند. ریاست این کمیته را «اریک مگما» بر عهده داشتند.
آثار ارسالی بر اساس معیارهایی همچون خلاقیت، تناسب با موضوع، کیفیت هنری و قدرت انتقال مفهوم مورد بررسی قرار گرفت. در پایان، 38 اثر موفق به کسب رتبههای اول تا سوم در مقاطع مختلف دوره ابتدایی شدند.
