شاعران ایالت بلوچستان پاکستان در رثای قائد امت سرودند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محفل ادبیِ چندزبانه با عنوان «فراق قائد، خروش غیرت؛ شب شعر همبستگی امت علیه استکبار» در سالن همایش‌های «امام خامنه‌ای» خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در کویته برگزار شد. اهمیت این نشست فراتر از یک مراسم سوگواری سنتی بود و در واقع، به عنوان نمادی عینی از «دیپلماسی وحدت‌آفرین» و مانور قدرت نرم انقلاب اسلامی در منطقه تجلی یافت.

حضور مسئولان ارشد نهادهای ادبی بلوچستان و چهره‌های برجسته‌ای همچون «رحمت‌الله کاکر»، عضو پیشین مجلس سنا و وزیر سابق دولت فدرال پاکستان، در کنار جمع کثیری از سخن‌سرایان و شاعران اقوام و مذاهب مختلف، به این محفل وزنی سیاسی و راهبردی بخشید که در شهر کویته کم‌نظیر است.

این برنامه با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید توسط قاری محمد عبدالله آغاز شد و سپس صادق بلتستانی، مداح معروف اهل بلتستان با صدای دلنشین خود چند بیت به ساحت مقدس پیامبر مکرم اسلام (ص) تقدیم کرد.

سید ابوالحسن میری، وابسته فرهنگی و مسئول خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در کویته در سخنان خود سقف این مرکز فرهنگی را نه تنها سایه‌بان واژه‌ها، بلکه سنگر مستحکم همبستگی امت اسلامی توصیف کرد و با تأکید بر پیوند ناگسستنی خون قلم و خون شهید، این گردهمایی را سرآغاز تکثیری جاودانه از اندیشه مقاومت در کالبد امت دانست.

وی با خیرمقدم به نخبگان و سخن‌سرایان برجسته از اقوام مختلف، حضور یکپارچه شاعران بلوچی، پشتو، فارسی هزارگی، براهوی، اردو، سندی و پنجابی را پیامی صریح و روشن به بدخواهان امت اسلامی قلمداد کرد که نشان می‌دهد آرمان‌های «قائد شهید» در رگ‌های تمامی اقوام این مرز و بوم جاری است.

میری تصریح کرد که این تنوع زبانی بی‌نظیر امروز در نقطه واحد «خون‌خواهی مظلوم و خروش علیه استکبار» به وحدت رسیده و زبان‌های مختلف منطقه، از حماسه شجاعت بلوچ تا غزل‌های ایستادگی براهوی و هزاره، همگی به یک «زبان واحد» یعنی زبان پایداری سخن می‌گویند؛ زبانی که شهید عالی‌مقام، امام خامنه‌ای (قدس سره)، تمام عمر پربرکت خود را صرف تبیین و ترویج آن کردند.

وابسته فرهنگی ایران در ادامه، مقام معنوی شهید حضرت امام خامنه‌ای (ع) را به عنوان نماد عزت فرامرزی گرامیداشت و با اشاره به شیفتگی قائد شهید امت به حوزه ادبیات گفت: آن شهید بزرگوار، شاعران را به عنوان «دیده‌بانان هویت» توصیف می‌کردند.

وی با قرائت ابیاتی از سروده‌های آن شهید والامقام با تخلص «امین»، بر صلابت کوه‌وار و مسیر سرخ شهادت به عنوان انتخابی آگاهانه در اندیشه ایشان تأکید کرد.

میری رسالت تاریخی ادیبان را در برهه حساس کنونی، ورود به عرصه «جهاد تبیین» دانست و خاطرنشان کرد که در زمانه ایستادگی مقتدرانه ایران در برابر تهاجمات ناجوانمردانه استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و رژیم صهیونیستی، این قریحه سرشار شاعران است که باید پیروزی اراده ایمان بر تکنولوژی سیاه دشمن را در تاریخ ثبت کند تا روایت‌های دروغین، حقیقتِ حماسه‌ها را مخدوش نسازد.

وی گفت: این مرکز فرهنگی آمادگی کامل دارد تا از اشعار فاخر شاعران بلوچستان که در وصف مقاومت، شجاعت ملت ایران و روایت پیروزی حق بر باطل در نبردهای اخیر سروده شده است، حمایت ویژه به عمل آورد.

وی خبر داد که مجموعه آثار این سخن‌وران در قالب کتابی نفیس و ماندگار تدوین و منتشر شود تا به عنوان یک «روایت فتح» برای نسل‌های آینده جاویدان بماند.

وابسته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کویته، با تأکید بر ریشه‌های مشترک و برادرانه ایران و پاکستان، کویته را شهر هنر و ایثار خواند که این گردهمایی شهادت می‌دهد عشق به ولایت و مقاومت در دستور زبان هیچ قومی غریبه نیست و از تمامی فرهیختگان دعوت کرد تا با زبان شعر، شکوه فرو ریختن هیمنه پوشالی استکبار را به گوش جهانیان برسانند.

پس از آن، شاعران و سخن سرایان از اقشار و اقوام مختلف، سروده‌ها و دل‌نوشته‌های خود را که آمیزه‌ای از حماسه و سوگ بود، قرائت کردند. همه این شعرا در اشعار خود پیوند ناگسستنی میان شهادت قائد امت اسلامی و تداوم جریان ایستادگی در فلسطین و سایر نقاط منطقه را به عنوان کلیدواژه اصلی طنین‌انداز کردند.

رحمت‌الله کاکر، عضو پیشین مجلس سنا و وزیر اسبق مسکن در دولت فدرال پاکستان، به ایراد سخن پرداخت و با تمجید از ایستادگی بی‌نظیر ملت ایران، بر ضرورت الگوگیری امت اسلامی از بیداری و پایداری این ملت در مبارزه علیه استکبار جهانی تأکید کرد.

وی استمرار این‌گونه نشست‌های چندزبانه را نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت و فرصتی طلایی برای تعمیق پیوندهای فرهنگی و تقویت جبهه واحد در برابر دشمنان مشترک در آینده قلمداد داشت.

صدف چنگیزی، رئیس انجمن «دبستان بولان» با ترسیم فضای حاکم بر جهان امروز، تقابل کنونی را تکرار دوباره واقعه کربلا و قیام عاشورا توصیف کرد.

در ادامه، لوح سپاس از طرف نمایندگی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کویته به شاعران این محفل ادبی تقدیم شد و محفل با تأکید بر استواری راه مقاومت و تجدید میثاق با آرمان‌های والای قائد شهید، در فضایی سرشار از همدلی و همبستگی به کار خود پایان داد.

