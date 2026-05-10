اعتراض جنبش انقلابی مردم بحرین به دستگیری علمای شیعه

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _‌ ابنا _ به رغم کنترل شدید پلیس، بحرین شاهد جنبش انقلابی و راهپیمایی‌های مردم خشمگین در محکومیت دستگیری‌های خودسرانه دهها نفر از علمای شیعه و هدف قرار دادن برنامه‌ریزی شده هویت و اعمال مذهبی جامعه شیعه است.

پایگاه خبری ائتلاف جوانان انقلاب ۱۴ فوریه بحرین با اعلام این خبر افزود: در این زمینه، راهپیمایی‌های خشمگینی در کرّانة، دراز، عالی، ابوصیبع و شاخوره برگزار شد که طی آن تظاهرکنندگان تصاویر علمای بازداشت شده را در دست داشتند و هدف قرار دادن شیعیان را محکوم کردند.

ساکنان شهرک عالی علیه دستگیری‌های ظالمانه که دهها نفر از اعضای شیعه و علمای آنها را هدف قرار داده است، اعتراض کردند.

انقلابیون همچنین در شهرک‌های مالکیه، عکر، دمستان و دراز تظاهرات کردند و در اعتراض به این اقدام آشکار حکومت بحرین علیه شیعیان این کشور، با آتش زدن لاستیک، جاده‌های اصلی را مسدود کردند.

همچنین در مجتمع مسکونی جدحفص، بر روی دیوارها شعارهایی در محکومیت دستگیری علمای عظام و جنگ ظالمانه علیه جامعه شیعه بحرین نوشته شده بود.

پیشتر گروه‌های مقاومت و فعالان سیاسی در بحرین ضمن محکومیت دستگیری علمای شیعه توسط حکومت این کشور، با هشدار به حکومت آل خلیفه خواستار آزادی فوری علمای بازداشت شده و توقف اقدامات غیرقانونی و تحریک آمیز علیه شیعیان در این کشور شده بودند.

طی روزهای اخیر، نیروهای امنیتی بحرین ضمن یورش به مناطق مختلف، تعدادی از علمای برجسته شیعه را بدون ارائه حکم قضایی یا شفاف‌سازی درباره اتهامات مطرح شده، بازداشت و به مکان‌های نامعلومی منتقل کرده‌اند.

وزارت کشور بحرین روز شنبه اعلام کرد که ۴۱ نفر از آنها به اتهام همکاری و همدردی با ایران همزمان با تجاوزات آمریکایی اسرائیلی، بازداشت شده‌اند.

وب سایت الوفاق بحرین گزارش داد که نیروهای بحرینی روز شنبه به تعدادی از مناطق شیعه‌نشین یورش برده و علمای دینی و اساتید حوزه علمیه را بازداشت کرده‌اند.

بحرین که میزبان ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکاست، پس از جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، ظلم در حق شیعیان این کشور به بهانه طرفداری از ایران را آغاز کرد.

