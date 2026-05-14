به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) – ابنا – در حالی که رژیم آلخلیفه موج تازهای از بازداشتها، سرکوب، سلب تابعیتها و فشارهای امنیتی علیه حامیان مقاومت و منتقدان حضور نظامی آمریکا در بحرین را آغاز کرده، «شورای سیاسی ائتلاف جوانان انقلاب ۱۴ فوریه» با انتشار بیانیهای شدیداللحن علیه آلخلیفه، تأکید کرد این رژیم با تکیه بر آمریکا و اسرائیل، بحرین را به «کانون تجاوز» علیه ملتهای منطقه تبدیل کرده است.
این ائتلاف بحرینی اظهار داشت موضع مردم بحرین در قبال حملات تلافیجویانه ایران علیه اهداف آمریکایی و اسرائیلی، نه ناشی از «خوشحالی از هدف قرار گرفتن بحرین»، بلکه ناشی از مخالفت گسترده با پایگاههای خارجی و حضور نظامی آمریکا در منطقه است؛ حضوری که به گفته این گروه، امنیت بحرین را به خطر انداخته است.
واکنش تند به اظهارات وزیر کشور بحرین
بیانیه ائتلاف ۱۴ فوریه در واکنش به سخنان «راشد بن عبدالله آلخلیفه» وزیر کشور بحرین صادر شد؛ مقام بحرینیای که در اظهاراتی واهی ایران را به دخالت در امور داخلی کشورش متهم کرده و اظهار داشت برخی شهروندان بحرینی از حملات ایران علیه منافع آمریکا و اسرائیل ابراز خوشحالی کردهاند.
ائتلاف ۱۴ فوریه در پاسخ اعلام کرد: «مردم بحرین نه از جنگ حمایت میکنند و نه خواهان تشدید تنش علیه جمهوری اسلامی ایران هستند، اما حضور نیروهای نظامی بیگانه در غرب آسیا را تهدیدی مستقیم علیه امنیت خود میدانند.»
«نه به عادیسازی، نه به پایگاههای آمریکایی»
این گروه بحرینی تأکید کرد که مردم این کشور، پیش از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران نیز موضع خود را آشکارا اعلام کرده بودند؛ موضعی که با شعارهایی همچون «نه به عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی، نه به پایگاههای آمریکایی و نه به ائتلافهای جنگی» همراه بوده است.
در بیانیه آمده است که بحرینیها از طیفهای مختلف مذهبی و سیاسی، حضور نظامی آمریکا را عامل تبدیل کشورشان به هدف حملات منطقهای میدانند و معتقدند سیاستهای آلخلیفه، بحرین را در خدمت «دستورکار بیگانگان» قرار داده است.
اعتراضات خیابانی در الدراز
گفتنی است دیروز صدها معترض بحرینی در منطقه الدراز در شمال بحرین به خیابانها آمدند و علیه سیاستهای سرکوبگرانه رژیم آلخلیفه شعار دادند.
معترضان، بازداشت شیعیان و برخورد امنیتی با افرادی را که از عملیات تلافیجویانه ایران علیه منافع آمریکا و اسرائیل حمایت کردهاند، محکوم کردند و اقدامات حکومت بحرین را «سرکوب سیاسی و مذهبی» خواندند.
ائتلاف ۱۴ فوریه: آلخلیفه بر بیگانگان تکیه کرده است
ائتلاف ۱۴ فوریه در بخش دیگری از بیانیه خود اعلام کرد: «آلخلیفه با تکیه بر بیگانگان و متجاوزان، راهی جز نابودی در پیش ندارد.»
این گروه همچنین وزیر کشور بحرین را متهم کرد که «برای خدمت به پروژه آمریکایی ـ صهیونیستی» در مسائل دینی و عقاید شیعیان دخالت میکند و میکوشد مفاهیمی مانند «ولایت فقیه» را تحریف کند.
«اسلام بر مبارزه با ظلم استوار است»
در یکی از تندترین بخشهای این بیانیه آمده است: «این تلاش بیثمر است، زیرا اسلام بر مبارزه با ظلم، مقابله با تجاوز و مقاومت در برابر اشغالگری بنا شده است.»
ائتلاف ۱۴ فوریه همچنین تأکید کرد که سرکوب شیعیان در بحرین سابقهای طولانی دارد و به گفته این گروه، سیاستهای تبعیضآمیز خاندان آلخلیفه از زمان تسلط این خاندان بر بحرین در قرن هجدهم آغاز شده است.
این گروه مخالف بحرینی، رژیم آلخلیفه را متهم کرد که طی دهههای گذشته از «کار اجباری، تخریب خانهها، کوچ اجباری و سرکوب» برای کنترل مردم بحرین استفاده کرده است.
در بیانیه آمده است: «مردم بحرین عمیقا به سرزمین خود وفادارند و با وجود دههها ظلم و جنایت، کشورشان را ترک نکردهاند.»
گفتنی است از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران، حکومت منامه فشار بر شیعیان، فعالان سیاسی و حامیان مقاومت را بهشدت افزایش داده است.
بحرین از سال ۲۰۱۱ و همزمان با موج اعتراضهای موسوم به «بهار عربی» شاهد تظاهرات گسترده ضدحکومتی بوده است. معترضان که عمدتا خواهان اصلاحات سیاسی، پایان تبعیض و مشارکت بیشتر در قدرت بودند، بارها حکومت آلخلیفه را به سرکوب سازمانیافته شیعیان متهم کردهاند.
ائتلاف ۱۴ فوریه که نام خود را از تاریخ آغاز قیام مردمی بحرین گرفته، یکی از جریانهای مخالف حکومت به شمار میرود و طی سالهای گذشته بارها بر مخالفت با حضور نظامی آمریکا، عادیسازی روابط با اسرائیل و سیاستهای امنیتی منامه تأکید کرده است.
