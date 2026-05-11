تجمع مردم بحرین در محکومیت دستگیری علما + ویدیو

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جمعی از مردم بحرین امشب با تجمع در کنار منزل حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ محمد صنقور ضمن اعلام همبستگی با ایشان و سایر علمای دستگیرشده این اقدام رژیم آل خلیفه را محکوم کردند و شعار دادند.

مردم بحرین تصاویری از آیت‌الله شیخ عیسی قاسم و همچنین علمای مجاهد بحرین که اخیرا دستگیر شدند در دست داشتند.

اخیرا رژیم آل خلیفه جمعی از علما و روحانیون سرشناس این کشور را دستگیر کرد.

اتهام این علما مخالفت با حضور پایگاه‌های نظامی آمریکایی و اسرائیلی در منطقه از جمله بحرین است که از نظر رژیم بحرین، خیانت به وطن محسوب می‌شود.

