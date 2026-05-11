آیت الله فقیهی: رهبریِ مقتدر، مردمِ متّحد و نیروهای مسلّح قوی، سه رکنِ پیروزی بر دشمنان است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله «محسن فقیهی» از اساتید دروس خارج حوزه علمیه قم با حضور در تجمّعات مردمی در نقاط مختلف شهر مقدّس قم از جمله حرم امامزاده سیدعلی علیه‌السلام، میدان توحید، شهرک پردیسان و میدان مفید، عظمت و شکوه ملت بزرگ ایران را ستود و مسئولان را به قدردانی از چنین مردم عزتمند و شجاعی توصیه کرد.

وی با گرامیداشت یاد امام شهید انقلاب و سایر شهدای جنگ‌ تحمیلی اخیر، پیروزی ملّت بزرگ ومتمدن ایران بر مستکبران عالم را تبریک گفت و سه رکن این پیروزی را تبیین نمود.

استاد دروس خارج حوزه، در تشریح این سه رکن اظهار داشت: رهبریِ مقتدر، مردمِ متّحد و نیروهای مسلّح قوی، کلید پیروزی مردم شریف بر دشمنان ایرانِ اسلامی است.

وی در ادامه با ذکر نمونه‌هایی از حکمت، شجاعت و اقتدار امام‌ راحل، رهبر شهید و بزرگوار و نیز رهبری معظم انقلاب، به تشریح اولین رکن پیروزی ملّت غیور ایران پرداخت.

آیت الله فقیهی، اتحاد و انسجام ملّی را رکن دیگر این پیروزی شمرد و تأکید کرد: هر کسی با سخن یا عملی، این اتحاد و انسجام را خدشه‌دار کند، به نظام مقدس اسلامی وخون رهبر شهید و آرمان‌های ملت ایران، خیانت کرده است.

وی در ادامه، ضمن تجلیل از نیروهای مسلح به عنوان رکن دیگر پیروزی ملت ایران، حضور در تجمعات شبانه را برای تقویت این عزیزان و دو رکن دیگر، ضروری دانست.

