عالم پاکستانی: آمریکا به دنبال تحمیل اسرائیل بر جهان اسلام است/ به زودی پایان رژیم صهیونیستی را خواهیم دید

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام سید مرید حسین نقوی، نایبرئیس وفاق المدارس الشیعه پاکستان، در سخنانی در مسجد جامع علی شهر لاهور پاکستان، اظهار داشت که توافق ابراهیمی در حقیقت «طرحی برای اهانت به اسلام» است و هیچ کشور اسلامی نباید آن را بپذیرد.
وی تأکید کرد: این توافق، نه در راستای مصالح امت اسلامی، بلکه در جهت تحکیم جایگاه رژیم صهیونیستی و عادیسازی روابط با آن طراحی شده است؛ از همین رو، ملتها و دولتهای اسلامی باید در برابر آن هوشیار باشند.
نایبرئیس وفاق المدارس الشیعه پاکستان در ادامه سخنان خود با انتقاد از سکوت برخی رهبران کشورهای اسلامی در برابر درخواستها و فشارهای دونالد ترامپ گفت: کشورهای دیگری که مخاطب تماسها و خواستههای ترامپ بودهاند، عملاً هیچ موضع روشنی اتخاذ نکردهاند. برخی رسانهها تلاش میکنند این سکوت را نوعی مخالفت جلوه دهند، در حالی که سکوت میتواند نشانه رضایت نیز باشد.
آمریکا در پی تحمیل اسرائیل بر جهان اسلام
نایبرئیس وفاق المدارس الشیعه پاکستان تصریح کرد که آمریکا در پی آن است که رژیم صهیونیستی را بر جهان اسلام تحمیل کند، اما این طرح به نتیجه نخواهد رسید و اگر زنده بمانیم، به زودی پایان این رژیم غاصب را خواهیم دید.
وی با انتقاد شدید از سیاستهای آمریکا و شخص دونالد ترامپ اظهار داشت: ترامپ چنان رفتار میکند که گویی خود را در جایگاه خدایی میبیند؛ اعلام میکند فلان کشور از این پس متعلق به آمریکاست یا حکومت دلخواه او در جایی برقرار شده است.
حجتالاسلام نقوی گفت: از نگاه آمریکا، همهچیز ابزار قدرت است؛ دموکراسی و پادشاهی هر دو در جیب او قرار دارند. هر زمان بخواهد، فرد یا گروهی را تروریست معرفی میکند و هر زمان لازم بداند، همان فرد یا جریان را به قدرت میرساند.
وی در ادامه با اشاره به فردی که به حرمهای مطهر حضرت زینب بنت علی(س)، حضرت رقیه بنت علی(س)، جناب فضه و جناب سکینه(س) اهانت کرده است، اظهار داشت: رئیسجمهور آمریکا اخیراً خود اعتراف کرده که همین شخص را ما بر سر قدرت در سوریه نشاندهایم؛ او فرد ماست.
نایبرئیس وفاق المدارس الشیعه پاکستان در پایان به وضعیت برخی کشورهای عربی اشاره کرد و گفت: در عربستان سعودی، بحرین، قطر و کویت، حکومتهای پادشاهی برقرار است و آمریکا هیچ مشکلی با این نوع حکومتها ندارد. اما هر جا که بخواهد به کشوری حمله کند، ناگهان مسئله «نبود دموکراسی» را مطرح میکند. هر زمان آمریکا اراده کند، میتواند همان حکومتها را نیز کنار بزند.
