به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با صدور بیانیه‌ای نسبت به لغو تابعیت شماری از شهروندان بحرینی توسط رژیم آل‌خلیفه و تشدید محدودیت‌ها علیه پیروان اهل‌بیت(ع) در منطقه، واکنش نشان داده و این اقدامات را به شدت محکوم کرده است.

این مجمع در بیانیه خود تاکید کرد که سکوت یا اقدام حداقلی جامعه بین‌المللی در برابر این رویه خطرناک، موجب گستاخی بیشتر رژیم‌های سرکوبگر در نقض آشکار حقوق شهروندی و ترویج مجازات‌های دسته‌جمعی در منطقه خواهد شد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام با ابراز نگرانی عمیق و با شدیدترین لحن، اقدام غیرقانونی، خودسرانه و ناقض حقوق بشر دولت بحرین در سلب تابعیت ۶۹ نفر از شهروندان این کشور و نیز دستگیری تعدادی از علمای برجسته در آن کشور و لغو عضویت سه تن از نمایندگان پارلمان را محکوم می‌کند. بر اساس گزارش‌های موثّق، در میان این افراد روحانیون، مداحان، فعّالان اجتماعی، زنان، مردان و حتی کودکان و نوزادانی دیده می‌شوند که بدون هرگونه تشریفات قضایی، بدون تحقیقات قانونی و خارج از صلاحیت دستگاه قضایی و صرفاً به استناد دستور پادشاه بحرین، از حق طبیعی خود بر تابعیت محروم شده‌اند. این اقدام مصداق بارز «محکومیت‌های دسته‌جمعی» و «مجازات فراقانونی» است که در هیچ نظام حقوقی متمدنی قابل پذیرش نیست.

از منظر حقوق بین‌الملل، حق بر تابعیت یکی از بنیادین‌ترین حقوق هر فرد محسوب می‌شود. ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر که بازتاب­دهنده حقوق بین‌الملل عرفی است، به صراحت اعلام می‌دارد: «هیچ کس نباید به طور خودسرانه از تابعیت خود محروم شود.» اقدام دولت بحرین در سلب شهروندی افراد بدون طی دادرسی عادلانه و بدون تفکیک میان متهمان و اعضای خانواده آنها (به ویژه کودکان و نوزادانی که هیچ نقشی در اتهامات انتسابی ندارند)، نقض آشکار تعهدات بین‌المللی این کشور ذیل ماده ۲۴ بند ۳ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین مواد ۷ و ۸ کنوانسیون حقوق کودک است. شامل شدن این تصمیم نسبت به نوزادان، نه تنها با موازین حقوق بشر منافات دارد، بلکه مصداق «سلب تابعیت اجباری» و «مجازات دسته‌جمعی» است که توسط نهادهای نظارتی سازمان ملل به شدت منع شده است.

مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام تأکید می‌کند که اتهامات واهی و تکراری «حمایت از ایران» یا «جاسوسی برای نهادهای خارجی» صرفاً بهانه‌ای برای سرکوب مخالفان و نقض سیستماتیک حقوق شهروندی در بحرین است. چنین رویکرد سرکوبگرانه‌ای یادآور رفتارهای غیرانسانی در نظام‌های تمامیّت‌خواه بوده و اعتبار هرگونه ادعای حاکمیّت قانون در بحرین را به طور کامل مخدوش می‌کند. این اقدام همچنین ناقض اصل عدم تبعیض و اصل تناسب در اعمال مجازات‌هاست؛ چرا که محروم کردن کودکان و نوزادان از تابعیت، هیچ نسبتی با اتهامات سیاسی انتسابی به والدین آنها ندارد.

مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام تمامی نهادهای ناظر حقوق بشری سازمان ملل، به ویژه دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر، شورای حقوق بشر، کمیته حقوق کودک و همچنین سازمان همکاری اسلامی و نیز از مراجع اعظام و علمای اعلام می‌خواهد که به طور رسمی و فوری این اقدام غیرانسانی و غیرقانونی را محکوم کرده، از دولت بحرین بخواهند بدون هیچ تأخیری تابعیت کلیّه افراد مورد نظر (به طور خاص کودکان و نوزادان) را اعاده نموده و اعلام دارند که هیچ فردی نباید در بحرین به دلیل انتساب خانوادگی یا عقاید سیاسی از حق طبیعی خود بر تابعیت محروم شود. سکوت یا اقدام حداقلی جامعه بین‌المللی در برابر این رویه خطرناک، موجب گستاخی بیشتر رژیم‌های سرکوبگر در نقض آشکار حقوق شهروندی و ترویج مجازات‌های دسته‌جمعی در منطقه خواهد شد.

جمهوری اسلامی ایران ضمن اعلام همبستگی با خانواده‌های آسیب‌دیده و محکوم کردن قاطع این اقدام ضدبشری، نسبت به عواقب خطرناک گسترش چنین رویه‌هایی هشدار داده و بر لزوم پایبندی همه کشورها به موازین حقوق بشری و منع محرومیت خودسرانه از تابعیت تأکید می‌کند.

ضمنأ شایان ذکر است در پی حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران و آغاز جنگ تحمیلی سوم که با همکاری حکام خود فروخته ومستعمرات آمریکا در منطقه ،در اوج سرافکندگی و سرخوردگی واز ترس فروپاشی تاج و تخت و سلطه متزلزل خود ،محدودیتها و فشارهای کم سابقه ای را به جرم همدلی شیعیان با ملت عزیز ایران در غم از دست دادن رهبر عظیم الشأن خود ، اعمال نموده و برای ایجاد رعب و وحشت در بین شیعیان حتی به کسانی که در پروفایل گوشی شان ویا در پیامهای شان آیه استرجاع "انا لله واناالیه راجعون" بکار بردند را مورد تعقیب ،دستگیری ،لغو تابعیت و اخراج از کشور نموده اند.

مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام

۲۲/۲/۱۴۰۵

