به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر آیتالله العظمی فیاض در مرکز استان بامیان افغانستان با حضور گسترده علما، روحانیون و اقشار مختلف مردم، سمینار تخصصی «وحدت امت اسلامی در اندیشه شهید حضرت آیت الله العظمی خامنهای(ره)» برگزار کرد.
سخنرانان این همایش علمی بر این نکته تأکید داشتند که «دشمنشناسی و مقابله با دشمن» رکن اصلی راهبرد وحدت از منظر این رهبر شهید است. آنها شناسایی دشمن مشترک را پیشنیاز خنثیسازی توطئههای تفرقهافکنانه و تقویت قدرت امت اسلامی دانستند.
حجتالاسلام والمسلمین دکتر محمدعلی حسینی، با تبیین مفهوم وحدت از دیدگاه امام خامنهای گفت: «ایشان همواره امت اسلامی را به همگرایی و وحدت فرامیخواندند و اقدامات مؤثر و ماندگاری در این مسیر انجام دادند.»
وی افزود: دشمنشناسی و رویارویی با دشمن، مهمترین نقطه مشترک میان مذاهب اسلامی است؛ زیرا دشمنان با دامن زدن به اختلافات مذهبی، مسلمانان را ضعیف کرده و به اهداف خود نزدیک میشوند.
دکتر حسینی عقلانیت، آگاهیبخشی و معرفی عناصر ضد وحدت توسط نخبگان را از وظایف مهم مسلمانان برشمرد و بر حرمت مقدسات، اجتناب از اهانتهای مذهبی، همدلی عملی، اتحاد در تصمیمگیری و محبت اهلبیت(ع) به عنوان محورهای عملی وحدت تأکید کرد.
دکتر علیرضا شجاعی، رئیس دانشگاه بامیان نیز راهکارهای عملی امام خامنهای را تشریح کرد و گفت: تمرکز بر مشترکات مذاهب و نقاط اشتراک، اولین گام در مسیر وحدت است. علما باید افکار عمومی را به سمت یکپارچگی هدایت کنند.
وی افزود که کشورهای اسلامی باید بر مسائل کلان مانند دفاع از فلسطین مظلوم و مقابله با استکبار جهانی متمرکز شوند و با توسعه علمی و اقتصادی، وابستگی به دشمنان را قطع کنند.
حجتالاسلام والمسلمین رمضان دانش پنجابی، رئیس دفتر آیتالله فیاض در بامیان، طی سخنان خود نقش حوزههای علمیه در تقریب مذاهب را برجسته کرد.
وی با اشاره به پیام امام خامنهای به مناسبت صدمین سال تأسیس حوزه علمیه قم، گفت ایشان حوزه را نه فقط مرکز تدریس، بلکه مجموعهای از علم، تربیت و کارکردهای اجتماعی-سیاسی میدانستند.
دانش پنجابی حمایت گسترده امام شهید از همه حوزههای علمیه جهان اسلام و حضور علمای اهل سنت در نهادهای تصمیمگیری جمهوری اسلامی را نشانه التزام عملی ایشان به وحدت دانست.
وی اصلاح متون درسی و تأسیس بخش قرآن، حدیث و تهذیب را از مهمترین اقدامات امام خامنهای برای بهروزرسانی علوم دینی برشمرد.
