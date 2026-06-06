به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نواف سلام در مراسم آغاز کار این پروژه گفت فرودگاه قلیعات تنها یک باند پرواز نیست، بلکه بیانگر یک تصمیم سیاسی و توسعه‌ای برای پایان دادن به دهه‌ها محرومیت منطقه عکار است. او تأکید کرد راه‌اندازی این فرودگاه می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای در حوزه اشتغال، حمل‌ونقل و تجارت ایجاد کند.

سلام با اشاره به اهمیت تاریخی این منطقه یادآور شد که در همین محل «سند توافق ملی طائف» تصویب و رنه‌معوض به ریاست جمهوری انتخاب شد.

او افزود تکمیل اجرای توافق طائف علاوه بر توسعه و اصلاحات، مستلزم گسترش حاکمیت دولت بر سراسر لبنان و انحصار سلاح در دست دولت است و تأکید کرد که از این پس «هیچ منطقه‌ای در کشور فراموش نخواهد شد».

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