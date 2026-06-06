  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای غربی و خاورمیانه

آغاز عملیاتی شدن فرودگاه قلیعات در لبنان؛ سلام: به‌زودی پروازها آغاز می‌شود

۱۶ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۲۱
کد مطلب: 1823342
آغاز عملیاتی شدن فرودگاه قلیعات در لبنان؛ سلام: به‌زودی پروازها آغاز می‌شود

نخست‌وزیر لبنان از آغاز مرحله اجرایی پروژه راه‌اندازی فرودگاه قلیعات در شمال این کشور خبر داد و اعلام کرد پروازها از این فرودگاه به‌زودی آغاز می‌شود؛ پروژه‌ای که به گفته او با هدف توسعه متوازن و کاهش محرومیت منطقه عکار دنبال می‌شود و جایگزین فرودگاه بیروت نخواهد بود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نواف سلام در مراسم آغاز کار این پروژه گفت فرودگاه قلیعات تنها یک باند پرواز نیست، بلکه بیانگر یک تصمیم سیاسی و توسعه‌ای برای پایان دادن به دهه‌ها محرومیت منطقه عکار است. او تأکید کرد راه‌اندازی این فرودگاه می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای در حوزه اشتغال، حمل‌ونقل و تجارت ایجاد کند.

سلام با اشاره به اهمیت تاریخی این منطقه یادآور شد که در همین محل «سند توافق ملی طائف» تصویب و رنه‌معوض به ریاست جمهوری انتخاب شد.

او افزود تکمیل اجرای توافق طائف علاوه بر توسعه و اصلاحات، مستلزم گسترش حاکمیت دولت بر سراسر لبنان و انحصار سلاح در دست دولت است و تأکید کرد که از این پس «هیچ منطقه‌ای در کشور فراموش نخواهد شد».

...........

پایان پیام

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha