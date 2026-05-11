سرنگونی نظام ایران توهمی بیش نبود

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حمد بن جاسم آل ثانی، وزیر خارجه سابق قطر، اعلام کرد منطقه در مرحله‌ای از تغییر شکل اساسی قرار دارد و تحولات کنونی تنها یک بحران گذرا نیست، بلکه تغییری راهبردی است که می‌تواند شکل خاورمیانه را برای دهه‌ها تعیین کند.

وی در گفت‌وگو با شبکه الجزیره افزود: بزرگ‌ترین خطر برای کشورهای خلیج فارس نه ایران است و نه اسرائیل، بلکه اختلاف و شکاف میان خود کشورهای عربی حوزه خلیج فارس است.

حمد بن جاسم افزود: جنگ علیه ایران برای او غیرمنتظره نبوده و پیش‌تر نیز درباره آن هشدار داده بود و از کشورهای منطقه خواسته بود با فشار سیاسی و راهکارهای مذاکره از وقوع آن جلوگیری کنند.

به گفته وی، پروژه نظامی علیه ایران یک اقدام ناگهانی نبوده، بلکه بخشی از برنامه‌ای بلندمدت است که توسط جریان تندرو در اسرائیل به رهبری بنیامین نتانیاهو دنبال شده است.

وزیر خارجه سابق قطر همچنین پیشنهاد تشکیل ناتوی کشورهای عربی را مطرح کرد که ابتدا با تعداد محدودی از کشورهای هم‌سو آغاز شود و سپس به‌تدریج گسترش یابد.

وی درباره ایران گفت که این کشور پس از جنگ از نظر سیاسی قوی‌تر شده و هرگونه تلاش برای سرنگونی نظام آن از طریق نظامی از ابتدا توهمی بیش نبوده است.

حمد بن جاسم افزود: ایران از این جنگ برای توسعه توان نظامی و فناوری خود استفاده خواهد کرد و کشورهای خلیج فارس نیز باید چنین مسیری را دنبال کنند.

وی در مورد تنگه هرمز تأکید کرد که بیشترین آسیب از بسته شدن این مسیر متوجه کشورهای خلیج فارس بوده، نه آمریکا؛ زیرا اقتصاد این کشورها به ثبات انرژی و کشتیرانی وابسته است.

حمد بن جاسم در پایان تأکید کرد که کشورهای خلیج فارس نمی‌توانند رابطه خود با ایران را به‌طور کامل قطع کنند، زیرا جغرافیا آن‌ها را به هم پیوند داده است و لازم است به‌جای تصمیمات احساسی، بازنگری واقعی و صریحی در روابط با تهران انجام شود.

