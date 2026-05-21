عطوان: اسرائیل و کشورهای عربی از قدرت ایران هراس دارند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عبدالباری عطوان، تحلیلگر برجسته جهان عرب، در تحلیلی به بررسی تحولات منطقه و نگرانی‌های اسرائیل و کشورهای خلیج فارس از آمادگی نظامی ایران پرداخت و بیان داشت: در حال حاضر هم اسرائیل و هم کشورهای خلیج فارس نگرانی شدیدی از تحولات اخیر و آمادگی ایران دارند.

وی افزود: نگرانی اصلی این است که ایران اکنون آزادی عمل بیشتری پیدا کرده و خود را برای هرگونه درگیری احتمالی آماده می‌کند.

عطوان اضافه کرد: ترامپ و اسرائیل از گزینه حملات سریع علیه ایران سخن می‌گویند و تلاش دارند تهران را میان تسلیم یا مواجهه نظامی قرار دهند. کشورهای خلیج فارس نیز نگران‌اند، زیرا احساس می‌کنند آمریکا و اسرائیل حمایت مؤثری از آن‌ها نخواهند داشت.

هشدار ایران به کشورهای خلیج فارس

وی اظهار کرد: گزارش‌هایی منتشر شده که ایران به کشورهای خلیج فارس هشدار داده در صورت هرگونه مشارکت در حمله علیه تهران، پاسخ قاطع دریافت خواهند کرد.

............

پایان پیام