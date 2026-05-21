  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای غربی و خاورمیانه

عطوان: اسرائیل و کشورهای عربی از قدرت ایران هراس دارند

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۹:۰۱
کد مطلب: 1817314
عطوان: اسرائیل و کشورهای عربی از قدرت ایران هراس دارند

عبدالباری عطوان، تحلیل‌گر برجسته جهان عرب، با اشاره به تحولات اخیر و آمادگی نظامی ایران، گفت: اسرائیل و کشورهای خلیج فارس نگرانی شدیدی از آزادی عمل بیشتری که ایران پیدا کرده و آمادگی آن برای هرگونه درگیری احتمالی دارند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عبدالباری عطوان، تحلیلگر برجسته جهان عرب، در تحلیلی به بررسی تحولات منطقه و نگرانی‌های اسرائیل و کشورهای خلیج فارس از آمادگی نظامی ایران پرداخت و بیان داشت: در حال حاضر هم اسرائیل و هم کشورهای خلیج فارس نگرانی شدیدی از تحولات اخیر و آمادگی ایران دارند.

وی افزود: نگرانی اصلی این است که ایران اکنون آزادی عمل بیشتری پیدا کرده و خود را برای هرگونه درگیری احتمالی آماده می‌کند.

عطوان اضافه کرد: ترامپ و اسرائیل از گزینه حملات سریع علیه ایران سخن می‌گویند و تلاش دارند تهران را میان تسلیم یا مواجهه نظامی قرار دهند. کشورهای خلیج فارس نیز نگران‌اند، زیرا احساس می‌کنند آمریکا و اسرائیل حمایت مؤثری از آن‌ها نخواهند داشت.

هشدار ایران به کشورهای خلیج فارس

وی اظهار کرد: گزارش‌هایی منتشر شده که ایران به کشورهای خلیج فارس هشدار داده در صورت هرگونه مشارکت در حمله علیه تهران، پاسخ قاطع دریافت خواهند کرد.

............

پایان پیام

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha