به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جمعی از ایرانیان مقیم ژاپن به همراه شماری از شهروندان ژاپنی و فعالان صلح، روز ۱۰ مه ۲۰۲۶ با برگزاری تجمعی مقابل سفارت آمریکا در توکیو، مخالفت خود را با ادامه جنگ، حملات نظامی، نقض آتشبس و گسترش خشونت اعلام کردند و خواستار صلح، عدالت و احترام به حقوق ملتها شدند.
برگزارکنندگان این تجمع اعلام کردند که دلیل اصلی برگزاری این گردهمایی، نقض آتشبس از سوی آمریکا در تاریخ ۷ مه ۲۰۲۶ بوده است؛ اقدامی که به گفته آنان نگرانیهای گستردهای درباره تشدید تنشها و ادامه ناامنی در منطقه ایجاد کرده است. شرکتکنندگان تأکید کردند که با حضور در مقابل سفارت آمریکا در توکیو، قصد دارند اعتراض خود را نسبت به ادامه جنگ و نقض آتشبس به گوش افکار عمومی جهان برسانند.
در جریان این تجمع، خانم دکتر جعفرزاده، فعال صلح، طی سخنانی بر اهمیت صلح، گفتوگو و همبستگی میان ملتها تأکید کرد و گفت: «ما امروز در مقابل سفارت آمریکا جمع شدهایم، زیرا نمیتوانیم در برابر ادامه جنگ، حمله و نقض آتشبس سکوت کنیم.»
وی مردم ایران را ملتی با تمدنی چند هزار ساله توصیف کرد که جنگ را انتخاب نکردهاند، اما در برابر فشار، تحریم و حمله از عزت، استقلال و حاکمیت خود دفاع میکنند.
در این سخنرانی همچنین به رنج مردم عادی، بهویژه زنان و کودکان، در نتیجه جنگ و تحریمها اشاره شد و تأکید شد قربانی اصلی بحرانها، انسانهای بیگناه هستند.
دکتر جعفرزاده افزود: «ما مردم ایران، ملتی جنگطلب نیستیم. ما خواهان زندگی، آرامش، پیشرفت و احترام متقابل میان ملتها هستیم.»
شرکتکنندگان در این تجمع با سر دادن شعارهایی در حمایت از صلح، مخالفت با جنگ و دفاع از حقوق ملتها، خواستار پایان خشونت و جایگزینی گفتوگو به جای حمله نظامی شدند.
در بخش پایانی این مراسم، برگزارکنندگان از حضور شرکتکنندگان ایرانی و ژاپنی قدردانی کرده و اعلام کردند این حرکت صلحطلبانه ادامه خواهد داشت. آنان همچنین از برگزاری تجمع بعدی در تاریخ ۲۴ مه خبر دادند و از تمامی علاقهمندان به صلح و عدالت دعوت کردند در این برنامه حضور یابند.
حاضران در پایان این تجمع شعارهایی از جمله «نه به جنگ»، «نه به کشتار»، «نه به نقض حاکمیت ملتها»، «آری به صلح»، «آری به انسانیت» و «آری به همبستگی ملتها» سر دادند.
این تجمع در فضایی آرام و صلحآمیز برگزار شد و شرکتکنندگان تأکید کردند که هدف اصلی آن، دفاع از انسانیت، گفتوگو و آیندهای به دور از خشونت است.
