به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ سفارت کشورمان روز دوشنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که کارنامه آمریکا مملو از سالها جنایت، جنگ، کشتار و دروغپردازی است.
نمایندگی ایران با اشاره به «کشتار بومیان آمریکا، بمباران اتمی ژاپن، جنگ ویتنام، کشتار غیرنظامیان در یمن و فلسطین، بمباران عراق و افغانستان، آدمربایی در ونزوئلا و کشتار کودکان و غیرنظامیان در ایران» فهرستی از جنایات تاریخی و معاصر ایالات متحده را یادآور شد.
این پیام در پاسخ به اتهامپراکنی تازه رئیسجمهوری جنگطلب آمریکا منتشر شد که بار دیگر ادعاهای تکراری و خصمانهای را علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده بود. ترامپ با انتشار پیامی در شبکه تروثسوشال، باراک اوباما و جو بایدن را به دلیل توافق برجام رهبرانی فاجعهبار برای آمریکا خواند و ادعا کرد که آنها (رژیم) اسرائیل و دیگر متحدان واشنگتن را کنار گذاشتهاند.
سفارت کشورمان در لندن در پاسخ به ادعاها و اتهامپراکنیهای رئیسجمهوری آمریکا در این پیام نوشت: «فهرست جنایتهای ایالات متحده در یک توییت نمیگنجد. بقیه موارد را در بخش نظرات اضافه کنید.»
جمهوری اسلامی ایران بارها تأکید کرده است که سیاست فشار، تهدید و اتهامزنی آمریکا نمیتواند واقعیت نقش مخرب واشنگتن در بیثباتسازی منطقه و جهان را پنهان کند.
مقامهای کشورمان همچنین تصریح کردهاند که ملت ایران در برابر تجاوز، تحریم و جنگ روانی ایستادگی کرده و از حقوق مشروع خود در چارچوب حقوق بینالملل دفاع خواهد کرد.
