سیاستمدار پاکستانی: سیاست فشار و تهدید آمریکا علیه ایران شکست خورد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خواجه سعد رفیق، سیاستمدار ارشد حزب مسلم لیگ نواز پاکستان و وزیر سابق دولت اسلام‌آباد، همزمان با گمانه‌زنی‌ها از نزدیک بودن رونمایی از پیش‌نویس توافق اولیه توقف جنگ میان ایران و آمریکا توسط اسلام‌آباد، در اظهاراتی تأکید کرد: آمریکا در مهار، تحمیل از راه تهدید و وادار کردن ایران به عقب‌نشینی ناکام مانده و تمامی ابزارهای فشار علیه جمهوری اسلامی ایران نتیجه مطلوب واشنگتن را به همراه نداشته است.

خواجه سعد رفیق گفت: عناصر ضد حاکمیت ملی در داخل ایران نیز نتوانستند به ابزاری برای بی‌ثبات‌سازی این کشور تبدیل شوند و برخلاف انتظار آمریکا و متحدانش، انسجام داخلی ایران حفظ شده است.

این سیاستمدار پاکستانی همچنین اظهار داشت: کشورهای مسلمان همسایه ایران حاضر نشده‌اند در پروژه‌های استعماری و جنگ‌طلبانه علیه تهران مشارکت کنند و بسیاری از کشورهای عربی نیز تمایلی به پرداخت هزینه‌های جنگ و درگیری با ایران ندارند.

مخالفت افکار عمومی جهان و حتی متحدان ناتو با حمله به ایران

وی افزود: افکار عمومی جهان و حتی بسیاری از متحدان آمریکا در ناتو نیز آشکارا با حمله نظامی به ایران مخالف هستند و ادامه سیاست‌های تهاجمی واشنگتن را تهدیدی برای امنیت و ثبات جهانی می‌دانند.

وزیر سابق دولت پاکستان با اشاره به نقش قدرت‌های شرقی تصریح کرد: حمایت خاموش، اما راهبردی چین و روسیه از ایران در تحولات اخیر مؤثر بوده و موازنه منطقه‌ای را تحت تأثیر قرار داده است.

آمریکا در دام سیاست‌های خود گرفتار شده است

خواجه سعد رفیق در ادامه نوشت: آمریکا اکنون در دام سیاست‌هایی گرفتار شده که خود طراحی کرده و بی‌پروایی و ماجراجویی رهبران واشنگتن هزینه‌های سنگینی را نه تنها به مردم منطقه، بلکه به ملت آمریکا و اقتصاد جهانی تحمیل کرده است.

وی خاطرنشان کرد: فشار، تهدید و سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه آمریکا دیگر کارایی گذشته را ندارد و جهان به سمت شکل‌گیری موازنه‌های جدید سیاسی و امنیتی در حال حرکت است.

