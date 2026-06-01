به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نشست ویژه «صدها سال جنایت؛ از کشتار بومیان تا فاجعه میناب» با حضور «نیکلاس کن اوکیف»، تفنگدار سابق نیروی دریایی آمریکا، روز سهشنبه (۱۲ خرداد ۱۴۰۵) در قم برگزار میشود.
این نشست ساعت ۱۷ در مجمع جهانی اهل بیت(ع) (واقع در بلوار جمهوری اسلامی، سالن جلسات خبرگزاری بینالمللی اهل بیت) برگزار خواهد شد.
موضوع نشست
در این برنامه، جنایات تاریخی قدرتهای استعماری از جمله کشتار بومیان آمریکا تا فجایع اخیر مانند حادثه مدرسه «شجره طیبه» میناب مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
