افزایش ساعات فعالیت کتابخانه حرم بانوی کرامت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کتابخانه آستان مقدس از تاریخ ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، ساعات خدمات خود را افزایش داده است.

بر اساس این گزارش، کتابخانه حرم مطهر بانوی کرامت در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸:۰۰ تا ۱۹:۰۰ پذیرای مراجعین و دوستداران کتاب و کتاب‌خوانی خواهد بود.

همچنین در روزهای پنج‌شنبه، کتابخانه در شیفت فوق‌العاده از ساعت ۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰ به علاقه‌مندان خدمات ارائه می‌کند.

علاقه‌مندان برای دسترسی به کتابخانه آستان مقدس می‌توانند به نشانی https://nshn.ir/c2rbs-nMexQ6yW مراجعه کرده و یا از پرتال کتابخانه به آدرس http://lib.amfm.ir/ استفاده نمایند.

