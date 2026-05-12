به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ اقدام جالب لامین یامال در جشن قهرمانی آبی‌اناری‌ها چند دلیل داشت و البته با واکنش‌های زیادی از جمله از سوی صهیونیست‌ها همراه شد.

لامین یامال، ستاره جوان بارسلونا، در حین جشن قهرمانی تیمش در خیابان‌های بارسلونا با حمل پرچم فلسطین روی اتوبوس روباز تیم، توجه‌ها را به خود جلب کرد.

به نقل از eremnews، لامین یامال در سن ۱۸ سالگی، سومین قهرمانی لالیگا را در کارنامه خود ثبت کرد؛ دستاوردی که قبلا هیچ بازیکنی به آن نرسیده بود.

دلیل بلند کردن پرچم فلسطین توسط لامین یامال در جشن بارسلونا

لامین یامال به دلیل ریشه‌ عربی خود، حامی مسئله فلسطین است. او از جشن قهرمانی برای حمایت از مردم فلسطین در شرایط کنونی استفاده کرد و پرچم فلسطین را در مراسمی که از طریق رسانه‌ها در سراسر جهان پخش شد، بلند کرد.

اسپانیا، ملتی حامی فلسطین

دولت و مردم اسپانیا هم از حامی‌ترین کشورهای اروپایی در مسئله فلسطین هستند. لامین یامال به دلیل حمایت از مردم فلسطین و بلند کردن پرچم فلسطین در اسپانیا با هیچ آزار و اذیتی مواجه نشد؛ بلکه اقدام او مورد تقدیر قرار گرفت.

شهر بارسلون و منطقه کاتالونیا از حامیان مسئله فلسطین هستند. سازمان‌های متعددی در بارسلونا از این مسئله حمایت می‌کنند و پیش‌تر کمپین‌هایی علیه حضور تیم‌های اسرائیلی برگزار کرده‌اند. اسپانیا میزبان کمپین‌های متعددی برای حمایت از مردم فلسطین و حق آن‌ها در داشتن میهن مستقل است.

واکنش رسانه های صهیونیستی

رسانه‌های اسرائیلی نیز به ماجرای بلند کردن پرچم فلسطین توسط لامین یامال در جشن قهرمانی بارسلونا واکنش نشان دادند و این اقدام تحسین‌برانگیز یامال خشم صهیونیست‌ها را برانگیخته است. سایت WALAA صهیونیستی اعلام کرد که لامین یامال با بلند کردن پرچم فلسطین، راه اشتباهی برای جشن گرفتن انتخاب کرده است، به ویژه اینکه این تصویر می‌تواند بسیاری از تحسین‌هایی را که این بازیکن در اسرائیل دارد، از بین ببرد.

کانال I24 NEWS نیز این سوال را مطرح کرد که آیا لامین یامال ممکن است از سوی باشگاه بارسلونا به دلیل وارد کردن نمادهای سیاسی به ورزش با جریمه مواجه شود؟

