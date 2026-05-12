به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «محفل ستاره‌ها» به منظور ساخت فصل سوم این برنامه وارد فاز استعدادیابی و تولید شده است. بر این اساس، ضبط فصل جدید برنامه به زودی کلید می‌خورد و تیم تولید از تمامی کودکان و نوجوانان دارای مهارت‌های قرآنی، هنری و تلاوت دعوت کرده است تا در این فصل حضور پیدا کنند.

متقاضیان شرکت در فصل سوم «محفل ستاره‌ها» لازم است یک ویدئوی افقی از خود ضبط کنند. در این ویدئو ضمن ذکر نام، سن و شهر محل سکونت، مهارت تخصصی خود در زمینه‌هایی مانند تلاوت قرآن، حفظ، پرداختن به مفاهیم و داستان‌های قرآنی، یا سایر هنرهای مرتبط را بیان کرده و بخش کوتاهی از اجرای خود را به نمایش بگذارند.

علاقه‌مندان می‌توانند ویدئوی ضبط‌شده را از طریق پیام‌رسان‌های ایرانی (بله، ایتا، روبیکا و شاد) به آدرس setare_mahfel برای تیم تولید برنامه ارسال کنند یا عدد ۳ را شماره پیامکی ۳۰۰۰۱۱۴۵ بفرستند.

هدف از این مرحله، شناسایی استعدادهای قرآنی در سراسر کشور و ایجاد فضایی شاد و آموزنده برای نسل کودک و نوجوان در محفل ستاره‌ها است. علاقه‌مندان به منظور دریافت اخبار و اطلاعیه‌های بعدی، می‌توانند سایت محفل و کانال‌های رسمی برنامه را دنبال کنند.

