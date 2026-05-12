انگلیس؛ همایش »جعفریه ۲۰۲۶« با حضور فعالان و علمای جامعۀ شیعی برگزار شد + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همایش «جعفریه ۲۰۲۶/Jafaria Convention ۲۰۲۶» روز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ (۱۰ مه ۲۰۲۶) در مرکز امام باقر(ع) در لندن با حضور جمعی از علما، اندیشمندان و فعالان جامعه شیعه بریتانیا برگزار شد. این گردهمایی با هدف تقویت مراکز شیعی و ایجاد بستری برای تبادل تجربه میان مدیران مراکز، داوطلبان و فعالان اجتماعی جامعه شیعه برگزار شد.
در این همایش مجموعهای از کارگاههای تعاملی برگزار شد که موضوعاتی همچون تقویت مدیریت مراکز اسلامی، راهکارهای تأمین مالی پایدار از طریق کمکهای مردمی و دریافت گرنتها، توسعه برنامههای آموزشی مؤثر برای مدارس دینی (مدارس)، و همچنین بررسی چالشهای حقوقی و الزامات قانونی پیش روی مراکز اسلامی در بریتانیا را دربر میگرفت.
در بخش دیگری از برنامهها به موضوع ارتقای ایمنی و امنیت مراکز اجتماعی و مذهبی پرداخته شد. برگزارکنندگان این رویداد هدف اصلی آن را تقویت همکاری و همافزایی میان مراکز شیعی در سراسر بریتانیا عنوان کردند. همچنین در این بخش خبری تعدادی از تصاویر واصله به خبرنگار ابنا را مشاهده میکنید.
