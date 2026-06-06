به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس گزارش واشنگتنپست، اداره مهاجرت آمریکا در اواخر ماه مه دستورالعملی صادر کرده بود که طبق آن اتباع خارجی حاضر در ایالات متحده برای تغییر وضعیت اقامتی خود به اقامت دائم، باید از خارج کشور اقدام میکردند؛ مگر در موارد استثنایی که بهطور شفاف تعریف نشده بود. این ابهام نگرانی گستردهای در میان کارفرمایان و وکلای مهاجرت ایجاد کرد، زیرا احتمال میرفت صدها هزار نیروی کار خارجی دارای ویزای تخصصی را شامل شود.
واشنگتنپست نوشت شرکتهای بزرگ، بهویژه در حوزههای فناوری، هوش مصنوعی و مهندسی، با برقراری تماس مستقیم با کاخ سفید و وزارتخانههای امنیت داخلی، کار و خارجه نسبت به پیامدهای این تصمیم هشدار دادند. آنها تأکید کردند اجرای این سیاست میتواند موجب خروج طولانیمدت نیروهای ماهر، اختلال در پروژههای کلیدی و تضعیف توان رقابتی اقتصاد آمریکا شود.
در پی این فشارها، دولت ترامپ ظرف چند روز موضع خود را تعدیل و بهطور غیررسمی به جامعه کسبوکار اطمینان داد که بیشتر دارندگان ویزای کار تحت تأثیر قرار نخواهند گرفت و اغلب متقاضیان میتوانند مانند گذشته از داخل آمریکا روند دریافت اقامت دائم را پیگیری کنند. با این حال، به نوشته این روزنامه، تاکنون دستورالعمل رسمی و مکتوبی درباره دامنه دقیق اجرای این سیاست منتشر نشده و همین موضوع همچنان موجب بلاتکلیفی شرکتها و مهاجران شده است.
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