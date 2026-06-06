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بری: حمله امروز اسرائیل به ارتش لبنان «اشتباه» نبود!

۱۶ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۴۵
کد مطلب: 1823352
بری: حمله امروز اسرائیل به ارتش لبنان «اشتباه» نبود!

رئیس مجلس لبنان در واکنش به حمله اسرائیل به یک خودروی نظامی ارتش در جنوب این کشور که به کشته شدن سه نظامی انجامید، تأکید کرد این حمله «به هیچ‌وجه خطا یا سوءتفاهم نبوده است».

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نبیه بری، رئیس مجلس لبنان، در تماس تلفنی با فرمانده ارتش، ژنرال رودولف هیکل، شهادت سه نظامی ارتش لبنان شامل سرتیپ وسام صبرا، سروان ایلی خوری و سرباز حسن غزال را که در حمله اسرائیل در منطقه الخردلی در جنوب لبنان کشته شدند، تسلیت گفت.

بری در این گفت‌وگو تأکید کرد حمله امروز اسرائیل «به هیچ‌وجه اشتباه یا شبهه‌ای نبوده است»، آن‌گونه که اسرائیل تلاش می‌کند آن را توجیه کند. او این اقدام را یک جنایت دانست و با فرماندهی و نیروهای ارتش لبنان و خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کرد.

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