بری: حمله امروز اسرائیل به ارتش لبنان «اشتباه» نبود!

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نبیه بری، رئیس مجلس لبنان، در تماس تلفنی با فرمانده ارتش، ژنرال رودولف هیکل، شهادت سه نظامی ارتش لبنان شامل سرتیپ وسام صبرا، سروان ایلی خوری و سرباز حسن غزال را که در حمله اسرائیل در منطقه الخردلی در جنوب لبنان کشته شدند، تسلیت گفت.
بری در این گفتوگو تأکید کرد حمله امروز اسرائیل «به هیچوجه اشتباه یا شبههای نبوده است»، آنگونه که اسرائیل تلاش میکند آن را توجیه کند. او این اقدام را یک جنایت دانست و با فرماندهی و نیروهای ارتش لبنان و خانوادههای قربانیان ابراز همدردی کرد.
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