سینمای اخلاقی ایران محبوبیت جهانی دارد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در مراسم نمایش ویژه فیلم «بچههای آسمان» در اندونزی، محمد بروجردی، سفیر و یحیی جهانگیری، رایزن فرهنگی کشورمان در جاکارتا با حضور بر روی فرش قرمز این رویداد هنری از کارگردان، تهیهکننده، بازیگران و سایر عوامل این اثر اقتباس شده از اثر معروف مجید مجیدی، فیلمساز مولف ایران تقدیر کردند.
در این آیین، رایزن فرهنگی کشورمان نسخه اندونزیایی «بچههای آسمان» را در راستای همان مفاهیم انسانی و اخلاقی اثر ایرانی عنوان کرد و گفت: در تعاملی دو سویه همگام با اقتباس آثار مختلف سینمای جهان از سوی فیلمساران ایرانی، چهرههای هنری صاحبنام نیز به طور مستقیم یا غیرمستقیم وامدار محصولات ارزشی سینمای ایران بوده و هستند.
وی ادامه داد: چهرههایی مانند مجید مجیدی، رضا میرکریمی و بسیاری از قدمای هنر هفتم در ایران با ارایه یک سینمای انحصاری و کاملا فنی منبعث از فرهنگ بومی، جایگاه ویژهای را در بین ملتها باز کردهاند که کارگردان صاحبنامی چون «مارتین اسکورسیزی» که خود بسیاری از مسحورکنندهترین لحظات و آثار را در تاریخ سینمای جهان به مخاطبان ارائه کرده است، در خصوص آثار به ظاهر ساده اما عمیق سینماگری چون عباس کیارستمی معتقد است: «گذراندن وقت با کاراکترهای داستانی این فیلمساز ایرانی مانند یک پاکسازی است. روحیه هنری کیارستمی به راستی باعث میشود مردم دنیا به شیوهای جدید و امیدوارکننده به جهان نگاه کنند. وقتی فیلمهای عباس را میبینم، وقتی به تماشای زیر درختان زیتون مینشینم، یا وقتی خانه دوست کجاست؟ یا باد ما را خواهد برد یا هر یک از این فیلمها را میبینم، متوجه میشوم که ناخودآگاه با شخصیت این فیلمها عجین شدهام».
در این رویداد سینمایی که به مناسبت عید سعید قربان، برگزار شد، همزمان با اکران «بچههای آسمان» در مجموعه «اپیسنتروم بیست و یکم» واقع در ستیابودی، نمایش فیلم جدید هانونگ برامانتیو، توسط کمپانی فیلم اِمدی پیکچرز (MD Pictures) در سطح سینماهای کشور ۲۸۰ میلیون نفری اندونزی شروع به کار کرد.
