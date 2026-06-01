تلاش اسرائیل برای اشغال قلعه الشقیف ناکام ماند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مقاومت اسلامی لبنان با اشاره به تحولات اخیر در منطقه قلعه «الشقیف» (بوفورت) در جنوب لبنان، اعلام کرد: ارتش اسرائیل طی بیش از ۵ روز، با حملات هوایی و توپخانهای شدید به شهر یحمر الشقیف و روستاهای اطراف، قصد کنترل قلعه را داشت، اما با مقاومت شدید مجاهدان مواجه شد و تنها به حاشیههای شرقی شهر در مناطق صعبالعبور محدود شد.
قلعه از نیروهای مقاومت خالی بود
بر اساس این گزارش، یک گروه پیاده نظام اسرائیلی تحت پوشش دود غلیظ وارد قلعه شد و عکسهایی گرفت. سپس صبح یکشنبه آنها را به عنوان «تصرف قلعه» تبلیغ کرد، در حالی که قلعه خالی از هر گونه نیروهای مقاومت بود.
ناتوانی در تثبیت حضور در منطقه
از بامداد روز گذشته تاکنون، اسرائیلیها نتوانستهاند حضور خود را در اطراف قلعه تثبیت کنند و در منطقهای پایین قلعه مستقر شدهاند. مقاومت اسلامی همچنان به نبرد فرسایشی خود علیه دشمن ادامه میدهد.
................
پایان پیام/
نظر شما