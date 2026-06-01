به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ با هدف پاسداشت آثار و دستاوردهای برنامه قرآنی «محفل» آیین تکریم از عوامل این پروژه فاخر تلویزیونی در تالار شهید رحیمی این مجموعه برگزار می‌شود.

در این رویداد که روز سه‌شنبه (۱۲ خردادماه) با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی ایمانی‌پور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، حامد شاکرنژاد، قاری بین‌المللی و احمد ابوالقاسمی، پیشکسوت فعال در حوزه قرآنی برگزار خواهد شد، تجارب جهانی برنامه معنوی «محفل» بازخوانی می‌شود.

بنابر اعلام این خبر، افزون بر دعوت از مهمانان و داوران غیرایرانی، دست‌اندرکاران این برنامه ۴۰ میلیونی در سیمای جمهوری اسلامی، ضمن هماهنگی با رایزنان فرهنگی ایران در برخی از کشورها مانند عراق، پاکستان، سوریه، لبنان، اندونزی، بنگلادش و تانزانیا تلاش داشته و دارند ضمن توجه به موضوع استعدادیابی، مسئله توسعه دیپلماسی قرآن را در ابعاد بین‌المللی پیگیری نمایند.

