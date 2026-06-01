روزنامه انگلیسی «دی میرر» در یادداشتی تحلیلی عنوان کرد که روایت دولت دونالد ترامپ درباره نتایج جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران با چالشهای فزایندهای روبهرو شده و تحولات میدانی و دیپلماتیک، ارزیابیهای اولیه واشنگتن را زیر سؤال برده است.
این روزنامه نوشت که ترامپ طی ماههای گذشته بارها مدعی موفقیت گسترده آمریکا در تقابل با ایران سخن بوده و تهران را کشوری با توان نظامی تضعیفشده و تحت فشار شدید معرفی کرده است. به نوشته دی میرر، رئیسجمهور آمریکا همچنین از آسیب گسترده به زیرساختهای نظامی ایران و برتری کامل واشنگتن در مدیریت تنشها سخن گفته بود.
تردیدها درباره میزان تأثیر حملات
با این حال، دی میرر معتقد است گزارشها و ارزیابیهای جدید تصویری متفاوت ارائه میکنند. به نوشته این روزنامه، برخی اذعانهای اخیر نشان میدهد که ظرفیتهای نظامی ایران برخلاف ادعاهای اولیه همچنان تا حد زیادی حفظ شده و این موضوع باعث شده روایت رسمی آمریکا با پرسشهای بیشتری مواجه شود.
این روزنامه همچنین به اهمیت راهبردی تنگه هرمز اشاره کرده و نوشته است که ایران همچنان از اهرمهای مهم تأثیرگذاری بر بازارهای جهانی انرژی برخوردار است. به باور نویسنده، همین مسئله توان تهران برای حفظ موقعیت خود در معادلات منطقهای را افزایش داده و تلاشهای غرب برای تعیین یکجانبه روند تحولات را با محدودیت مواجه کرده است.
نبرد روایتها به جای پیروزی قاطع
دی میرر در ادامه با اشاره به مواضع مقامهای آمریکایی از جمله پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، نوشت که ادبیات رسمی واشنگتن در طول جنگ بر نمایش قدرت و برتری نظامی متمرکز بوده است، اما نتایج میدانی و ژئوپلیتیکی به اندازه این مواضع قاطع و روشن به نظر نمیرسد.
به نوشته این روزنامه، مرحله کنونی بیش از آنکه با نتایج نظامی قطعی تعریف شود، صحنه رقابت روایتهای سیاسی و رسانهای است. از دید نویسنده، میان تصویری که سیاستمداران از تحولات ارائه میکنند و واقعیت پیچیده موازنه قدرت در منطقه فاصله قابل توجهی وجود دارد.
گزارش سیانان از بازسازی زیرساختهای موشکی ایران
دی میرر همچنین به گزارشی از شبکه سیانان استناد کرده که بر اساس آن ایران توانسته است در مدت کوتاهی بخشی از تأسیسات و مسیرهای دسترسی به انبارهای زیرزمینی موشکی خود را بازسازی کند. تصاویر ماهوارهای مورد بررسی این شبکه نشان میدهد که عملیات بازگشایی مسیرها و احیای دسترسی به برخی سایتها با استفاده از تجهیزات مهندسی انجام شده است.
این روزنامه با اشاره به دیدگاه برخی کارشناسان نوشت که حملات آمریکا و اسرائیل اگرچه محدودیتهایی برای دسترسی ایران به برخی تأسیسات ایجاد کرده، اما نتوانسته توان موشکی این کشور را به طور کامل از بین ببرد. بر اساس این ارزیابیها، همچنان بخش قابل توجهی از زرادخانه موشکی ایران در تأسیسات زیرزمینی نگهداری میشود و برآورد دقیق حجم آن نیز با ابهام همراه است.
