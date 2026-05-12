به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بزرگ‌ترین حسینیه‌ها و هیئت‌ها در منامه، پایتخت بحرین با صدور بیانیه برائت اعلام کردند از بیانیه‌هایی که در حمایت از اقدامات اخیر حکومت بحرین و برخورد با روحانیون شیعه منتشر شده، اعلام بیزاری می‌کنند و تأکید داشتند این مواضع تحت فشار و اجبار گرفته شده است.

در این بیانیه آمده است که اداره حسینیه‌ها و هیئت‌ها یک موضوع کاملاً دینی است و باید صرفاً بر اساس احکام شرعی و فقه مکتب اهل‌بیت(ع) اداره شود. امضاکنندگان همچنین مخالفت خود را با تبدیل شدن منابر حسینی به ابزار تبلیغاتی در خدمت سیاست‌های رسمی حکومت اعلام کردند و گفتند هیچ ولایت شرعی‌ای جز حاکم شرعی بر این نهادها وجود ندارد.

این موضع‌گیری پس از آن صورت گرفت که به گفته منتشرکنندگان بیانیه، نهادهای امنیتی بحرین طی ساعات گذشته فشارهای گسترده‌ای بر مسئولان هیئت‌ها و حسینیه‌ها وارد کرده بودند تا بیانیه‌هایی در حمایت از بازداشت‌ها و یورش‌های انجام ‌شده علیه علمای شیعه و چهره‌های مذهبی صادر کنند.

در میان مجموعه‌های امضاکننده نام برخی حسینیه‌ها و هیئت‌های شناخته‌شده و قدیمی منامه از جمله «بن سلوم»، «بن زبر»، «القصاب» و چند هیئت دیگر دیده می‌شود.

امضاکنندگان در بخشی از این بیانیه به آیه «وَلَا تَرْکَنُوا إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ» استناد کرده و اقدامات حکومت بحرین را در چارچوب ظلم توصیف کرده‌اند؛ اقدامی که به گفته آنان وجدان دینی و مردمی حاضر به همراهی یا اعطای مشروعیت به آن نیست.

این بیانیه همچنین تأکید می‌کند موضع مشترک ده‌ها هیئت، حسینیه و موکب مذهبی در قلب پایتخت بحرین، نشان‌دهنده ناکامی تلاش‌ها برای دور کردن جامعه از رهبری دینی و معنوی خود است و فشارهای امنیتی نتوانسته اراده جریان مذهبی و اجتماعی شیعیان این کشور را تغییر دهد.



