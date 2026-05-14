آخرین جزئیات سرکوب شیعیان بحرین؛ از لغو سفر حج بیش از ۲۰۰ شهروند، عالم و مداح تا بازداشت ۴۰۳ بحرینی

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)- ابنا- از آغاز جنگ رمضان تا کنون حاکمان کشورهای عربی خلیج فارس از کویت و امارات گرفته تا بحرین و عربستان سعودی اقدامات سیاسی و امنیتی خود را علیه شهروندان این کشورها به اتهام دفاع از ایران و مخالفت با اشغالگری آمریکا و اسرائیل در منطقه تشدید کردند.

در این میان رژیم آل خلیفه گوی سبقت را از بقیه حکام عربی ربوده و همچنان به بازداشت، شکنجه، سلب تابعیت و صدور احکام غیر عادلانه اهتمام می ورزد. در همین راستا «شیخ عبدالله الصالح» معاون جمعیت عمل الاسلامی بحرین (امل) در گفت و گو با ابنا به تشریح آخرین اقدامات سرکوبگرایانه آل خلیفه از زمان جنگ رمضان تاکنون علیه شیعیان و علمای بحرین پرداخت.

ابنا: در روزهای اخیر شاهد تشدید اقدامات سرکوگرایانه علیه جامعه شیعه در بحرین بودیم لطفا به بیان چرایی و جزییات این اقدامات بپردازید؟

بدون شک آل خلیفه عقده قدیمی و سنگینی در خود دارند از این حیث که مید انند در بحرین بیگانه هستند و دائما از شهروندان اصیل انتقام می گیرند.این انتقام در مجموعه ای از اقدامات تاریخی از زمان پا گذاشتن به کشور بحرین در سال ۱۷۸۲م تا امروز انعکاس یافته واین عقده در قالب زندانی کردن، مهاجرت اجباری شهروندان، محرومیت، تبعید و عزل و موارد دیگر نماینگر شده است.

این مقدمه ضروری است تا طبعیت و خوی آل خلیفه مجرم را بشناسیم، کسانی که به طور مستمر از مردم اصیل بحرین انتقام می گیرند، بویژه از شیعیان و پیروان مواضع مخالف آنها و کسانی که با آنها به بحرین آمدند. این انتقام شکل های مختلفی دارد؛ مثل زندان، تبعید، مهاجرت و تنگ گرفتن در زندگی و معیشت، فقیر کردن مردم و نسبت جهل دادن به مردم، اعمال فشار و آزار و اذیت محرومیت ..

ابنا: از ابتدای جنگ رمضان رژیم آل خلیفه به طور آشکار و پنهان دست به اقدامات سرکوبگرایانه علیه شیعیان مخالف اشغالگری آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه زد لطفا به مواردی از آن اشاره نمایید.

ای اقدامات در ۵ بخش دسته بندی می شود؛

سلب تابعیت ۶۹ شهروند بحرینی با خونسردی در دوره بسیار کوتاه؛ آل خلیفه با تسلط بر تمام مدارکی که در این حوزه مربوط بوده و دادن مدارک سفر برای ترک کشور در مدت زمانی کمتر از ۴ روز این اقدام را انجام داد. ر قانون سلب تابعیت ۶۹ بحرینی به جرم همدردی با ایران و مخالفت با تجاوز آمریکایی و صهیونیستی علیه ایران صادر شد. بار اول شیخ ابراهمیم الانصاری با ۷ نفر از اعضای خانواده اش روز شنبه ۲ می و بار دیگر ۱۱ می این بار به آذربایجان فرستاده شد.

مجموعه ای از اظهارات و نظرات و اعتراضات چه داخل بحرین چه خارج از آن از سوی ملت بحرین و مخالفان در خارج که در قالب بیانیه ها و اقدامات و برنامه های مختلف برای توضیح شرایط کسانی که سلب تابعیت شدند وجود دارد و همچنین درخواست از برخی کشورها که از آنها استقبال نکنند تا این اقدام خطرناک آل خلیفه در فرستادن این افراد به طور اجباری به خارج از کشور انجام نشود. همچنین در راستای این اقدام ۳ نفر از نمایندگان به دلیل عدم رای به قانون سلب تابعیت ۶۹ نفر از شهروندان از عضویت در مجلس برکنار شدند.

سلب تابعیت یعنی؛ فقدان حقوق سیاسی، بی اعتبار کردند مدارک و سندهای رسمی، ضرر و آسیب به شغل های عمومی، تغییر شرایط اقامت و زندگی، توقف خدمات دولتی، گرفتاری های اقتصادی، از بین رفتن تابعیت، لغو تابعیت قانونی، فقدان هویت ، محرومیت از آموزش و سلامت،موانع استخدام، خطر از بین رفتن تابعیت، خسارت به مشوق های مسکن، محرومیت از ماموریت ها و غیره..

دوم؛ ممنوعیت و جلوگیری از گروهی از شهروندان، مبلغان و مداحان از پیوستن به کاروان های حج. کسانی که از تمام اقدامات مورد درخواست و نیازشان محروم شدند و تنها یک روز قبل از سفر مطلع از این ممنوعیت شدند.۲۲ نفر از شهروندان از بسیاری کاروان حج از تبلیغ و ارشاد و مداحی با این اقدام ناگهانی حکومت محروم شدند، آن هم بعد از آنکه هزینه های مجوزها را و موارد دیگر را پرداخت کرده بودند، اما ناگهان با لغو اسامی شان روبرو شدند و به آنها گفته شد که عربستان سعودی اسمشان را از لیست حجاج لغو کرده اما به نظر می رسد این اقدام از داخل بحرین انجام شده و به رغم اعتراض کاروان های حج، حکومت بر موضعش اصرار دارد که این گروه از شعیان را از رفتن به حج محروم کند.

سوم؛ حاکم بحرین دستوری را در زمینه جلوگیری و ممانعت از مسلمانان شیعه و ده ها نفر از علمای مذهب جعفری به سفر حج برای انجام مناسک حج در سال ۲۰۲۶ صادر کرده است، از این نظر ۲۵۹ مجوز سفر امسال لغو شده است و ۲۵ نفر از کارمندان از کار خود برکنار شدند؛ شرکت دولتی ۲۵ نفر از شهروندان را بدون هر گونه توجیه و دلیلی این شهروندان شیعه را از کارشان برکنار کرده است. تمام این اقدامات مکارانه با هدف ضربه زدن به شیعیان و تضعیف آن ها و قطع حقوق و درآمدشان و افزایش فقر و محرومیت آنها انجام شده است.

چهارم؛ صدور حکم علیه ۳۹ شهروند ؛ ۷ نفر حبس ابد، ۳۴ نفر زندان بین ۵ تا ۱۰ سال. یک شهروند زندانی به مدت یک سال و غرامت ۲۰۰۰دینار بحرینی و مصادره اموال. شایان ذکراست، تعداد زندانیان از ابتدای حوادث اخیر مارس ۲۰۲۶ تا امروز به ۴۰۳ نفر رسیده است.

پنجم؛ بازداشت گروه گسترده ای از علمای اثر گذار دین، مدرسین حوزه علمیه و ائمه جماعات در مساجد بحرین که تعداد آنها تا این لحظه به ۴۶ عالم دین رسیده که بین آنها فضلا و مدرسان بحث خارج و ائمه مساجد و خطبای حسینیه ها وجود دارد.

این بازداشت ها به اتهام وجود رابطه این گروه از علما با سپاه پاسداران ایران و اعتقادشان به ولایت فقیه انجام شده است. موضوع دیگر این است که ولایت فقیه مساله ای فکری است و از شئونات دینی و اعتقادی مربوط به به اعتقادات هر انسانی است و حتی فقهای شیعه در این زمینه مختلف هستند و بین جایز و یا وجوب آن و نظر برخی بر عدم اهمیت آن و نظرات دیگر مختلف هستند.

نظراتشان در این زمینه مختلف است با این وجود که این مساله اعتقادی است و نه قانون سیاسی و غیر قابل تغییر و یا چیز دیگری نیست، بلکه این اعتقاد دینی مربوط به عقیده هر انسانی است و مربوط به اعتقادات و جزیی از حقوق بشر در جهان است. این اعتقادات که مخصوص صفوف شیعی است و این بازداشت ها به سمت ضربه زدن به جایگاه شیعه در بحرین و فشار بر آنها و پراکندن آنها و دور کردن آنها از یکدیگر انجام می شود و چه بسا که این شرایط به بستن یکی از حوزه های علمیه در بحرین به خاطر این دلیل منجر شده است.

تمام این‌ها اقدام‌ها و رویه‌هایی است که خاندان آل‌خلیفه با یک انگیزهٔ اساسی و اصلی انجام می‌دهند؛ و آن این است که آنان نسبت به این میهن بیگانه‌اند و شهروندان را از جایگاه شهروندان اصیل این سرزمین بودن، محروم می‌کنند. همچنانکه در ابتدا به آن اشاره کردم از ابتدای آمدنشان به بحرین در سال ۱۷۸۲ تا امروز همچنان این اقدامات تحریک آمیز مستبدانه علیه فرزندان طایفه شیعه در بحرین ادامه دارد.

