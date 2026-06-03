به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خانم سیده زهره برقعی مدیر جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها در مراسم عید غدیر که با حضور اساتید و کارمندان جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها در حسینیه امام خمینی(ره) برگزار شد، ضمن تبریک عید سعید غدیر وگرامیداشت شهادت قائد عظیم‌الشأن و همچنین قدردانی از حضور و حماسه‌آفرینی همکاران در برپایی موکب‌های این مجموعه در سه ماه گذشته، ایستادگی همکاران در این موکب‌ها را سرمایه‌ای ارزشمند برای این مؤسسه علمی حوزوی توصیف کرد.

مدیر جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها با اشاره به آیه «اَلْیَوْمَ یَئِسَ الَّذینَ کَفَرُوا مِنْ دینِکُمْ» تصریح کرد: واقعه غدیر صرفاً یک رویداد تاریخی برای تعیین جانشین پیامبر اکرم(ص) نبود، بلکه حادثه‌ای است که خداوند متعال، کفار را از آسیب رساندن به مسیر ولایت ناامید کرد.

وی به حدیثی از امام هادی علیه‌السلام استناد کرد که بر اساس آن، شیعه با تمسک به ولایت در طوفان‌ها و سختی‌ها از امنیت و پناه برخوردار خواهد شد و بیان داشت: اگر انسان به ولایت اهل‌بیت علیهم‌السلام تمسک کند، حتی در شدیدترین بحران‌ها و در محیط‌های ناامن نیز آسیب نخواهد دید و پناهگاهی امن خواهد داشت.

اسلام با واقعه غدیر معنا پیدا می‌کند

برقعی تصریح کرد: واقعه غدیر، روز اکمال دین، اتمام نعمت هدایت و تحقق برنامه‌ای است که خداوند متعال برای راهنمایی بشر قرار داده بود و این امر به‌وسیله پیامبر اعظم صلّی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم تحقق یافت.

وی یادآور شد: به بیان رهبر شهیدمان، در آیه شریفه «الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیتُ لَکُمُ الإِسْلاَمَ دِینا» تصریح شده است که نعمت اسلام و هدایت الهی آن زمان کامل می‌شود که نقشه راه برای بعد از پیامبر نیز مشخص شده باشد. پس غدیر، واقعه‌ای است که اسلام با آن معنا پیدا می‌کند.

بزرگداشت غدیر باید همراه با افزایش معرفت باشد

مدیر جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها خاطرنشان کرد: برپایی جشن و شکرگزاری برای نعمت ولایت لازم است، اما این تصور که غدیر تنها در همین حد خلاصه می‌شود، اشتباهی بزرگ است.

به گفته وی، حقیقت غدیر زمانی محقق می‌شود که هر سال، معرفت، عرفان، عقلانیت و شناخت انسان از اهل‌بیت علیهم‌السلام افزایش یابد و به فرمایشات آنان نزدیک‌تر شود؛ در غیر این صورت، تنها مجلسی شاد برگزار شده است.

مدیر جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها با بیان اینکه ولایت‌پذیری صرفاً یک شعار یا امر زبانی نیست، تأکید کرد: هر کدام از ما باید در رفتار سازمانی، اخلاق حرفه‌ای و خدمات صادقانه‌ای که انجام می‌دهیم، ولایت‌پذیری خود را نشان دهیم.

لزوم ولایت‌مداری همراه با عقلانیت

برقعی با طرح این پرسش که چرا برخی از بیعت‌کنندگان با حضرت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام در غدیر خم، پس از مدتی کوتاه از بیعت خود بازگشتند، به تحلیل ذهنیت مسلمانان صدر اسلام پرداخت و گفت: هیچ‌کس در آن زمان تصور نمی‌کرد که روزی حضرت امیرالمؤمنین امام علی علیه‌السلام خائن خطاب شود، زیرا برداشت غلطی از حکومت اسلامی وجود داشت که گویا هر صحابه‌ای مسلمان، تفاوتی با دیگری ندارد؛ همین خشت کج، مسیر تاریخ را تغییر داد.

وی هشدار داد: هرگاه رهبر الهی جامعه در آن جامعه حضور نداشته باشد، یا جامعه به هر دلیلی از رهبری الهی فاصله بگیرد، آن جامعه در معرض انحراف، شبهه و خطا قرار می‌گیرد. اگر عقلانیت، تعقل و تفکر در جامعه نباشد، جامعه دچار لغزش و انحراف خواهد شد.

ولایت اجتماعی و فرمان‌پذیری جمعی از رهبری الهی، جامعه را حفظ می‌کند

مدیر جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها با تمجید از مقاومت ملت ایران در فقدان رهبرشان، تأکید کرد: ما همیشه در معرض شبهات هستیم و اگر ولایت‌مداری با عقلانیت همراه نشود، ممکن است آینده کشور به جایی برسد که امروز تصورش را هم نمی‌کنیم.

برقعی با اشاره به شهادت حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام در مسجد و تعجب برخی از مردم که «مگر علی نماز می‌خواند!» گفت: ولایت فردی برای رستگاری شخص کافی است، اما آنچه جامعه را حفظ می‌کند ولایت اجتماعی و فرمان‌پذیری جمعی از رهبری الهی است.

مدیر جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها در پایان با ابراز نگرانی از آینده و اشاره به تحول شگرف حضور بانوان در جامعه طی ده سال اخیر، تأکید کرد: اگر امروز با عقلانیت و خرد، ولایت نپذیریم و طلبه‌ها وظیفه خود را در تصویرسازی درست از خط ولایت انجام ندهند، جامعه با وجود همه حضورهای حماسی، ممکن است به خطا برود.

وی خواستار بررسی زندگی رهبری با بصیرت و عقلانیت برای پاسخگویی به شبهات آینده شد و امیدواری کرد که همگان مشمول دعای خیر اهل‌بیت(ع) باشند.

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