به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس گزارش‌های منتشرشده، دستگاه‌های امنیتی بحرین در روزهای اخیر ده‌ها نفر از شهروندان شیعه را در چارچوب موج تازه‌ای از اقدامات امنیتی بازداشت یا برای بازجویی احضار کرده‌اند. در میان بازداشت‌شدگان نام افرادی چون محمد نادر، حسین یحیی، سید علی الغریفی، سید ناصر محمود، سید عبدالله محمد و چندین شهروند دیگر دیده می‌شود. منابع محلی می‌گویند این اقدامات در ادامه سیاست فشار امنیتی و محدودسازی فعالیت‌های مذهبی، اجتماعی و سیاسی صورت گرفته است.

گزارش‌ها همچنین از بازداشت چند شهروند دیگر پس از یورش نیروهای امنیتی به منازل آنان خبر می‌دهد. در تحولی دیگر، ملا علی الجردابی و محمد علیان نیز پس از انتشار ویدئویی در حمایت از روحانیون بازداشت‌شده، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. ناظران این اقدام را نشانه افزایش محدودیت‌ها علیه هرگونه ابراز همبستگی یا فعالیت مسالمت‌آمیز در بحرین توصیف می‌کنند.

بر پایه این گزارش‌ها، شمار بازداشت‌شدگان از آغاز بحران اخیر به بیش از ۲۸۰ نفر رسیده است؛ موضوعی که نگرانی گروه‌های حقوق بشری درباره احتمال شکنجه و بدرفتاری با بازداشت‌شدگان را افزایش داده است. فعالان حقوق بشر می‌گویند ادامه رویکرد امنیتی و برخوردهای گسترده با مخالفان و منتقدان، می‌تواند به تشدید تنش‌های سیاسی و اجتماعی در بحرین منجر شود.

