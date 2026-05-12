هشدار وزیر دفاع پاکستان به طالبان: گزینه عملیات قاطع روی میز است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزیر دفاع پاکستان در مصاحبه با شبکه جیو نیوز با محکومیت شدید حمله تروریستی به پاسگاه پلیس این کشور در بنو، گفت: «این حمله بسیار تأسفبار است. ما میتوانیم اقدام قاطع علیه این تروریستها انجام دهیم. همانطور که در ماجرای مرکز حق با هند برخورد کردیم، همینطور با افغانستان هم برخورد خواهیم کرد.»
خواجه آصف افزود که شواهد و اطلاعات فنی به وضوح نشان میدهد تروریستهای تحریک طالبان پاکستان (تیتیپی) با پناه و حمایت از خاک افغانستان وارد عمل شدهاند.
وی تأکید کرد که پاکستان هیچ مصالحهای در موضوع امنیت ملی نخواهد کرد و حق پاسخ قاطعانه به عاملان این حملات را برای خود محفوظ میداند.
وزیر دفاع پاکستان با اشاره به ادامه فعالیت تروریستها از آن سوی مرز، گفت افغانستان در حال «صادر کردن تروریسم» به پاکستان است و دولت کابل به تعهدات خود عمل نکرده است.
این اظهارات پس از حمله مرگبار روز ۹ مه به پاسگاه پلیس فتحخیل در منطقه بنو بیان شد. در این حمله، مهاجمان با انفجار خودرو بمبگذاریشده و تیراندازی، ۱۵ نیروی پلیس پاکستان را کشته و ۴ نفر دیگر را زخمی کردند.
وزارت خارجه پاکستان با احضار کاردار افغانستان، مراتب اعتراض شدید خود را ابلاغ کرد. نخستوزیر شهباز شریف و رئیسجمهور آصف علی زرداری نیز این حمله را به شدت محکوم کردند.
پاکستان بارها تأکید کرده که در صورت ادامه استفاده از خاک افغانستان برای عملیات تروریستی علیه این کشور، گزینههای نظامی از جمله عملیات هدفمند را در دستور کار قرار خواهد داد.
این رویداد جدیدترین نمونه از تنشهای مرزی و اتهامات متقابل میان دو همسایه است.
