به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در این تحلیل که توسط جهاد حیدر ارائه شده، آمده است که بیانیه واشنگتن مسئله اصلی، یعنی اشغالگری و حملات اسرائیل، را کنار گذاشته و تمرکز را بر «سلاح مقاومت» در داخل لبنان قرار داده است. به این ترتیب، اسرائیل از جایگاه یک طرف متجاوز به طرفی تبدیل می‌شود که خواستار «تضمین‌های امنیتی» است و در مقابل، ثبات جنوب لبنان به اجرای ترتیبات امنیتی مورد نظر اسرائیل در جنوب رود لیطانی گره می‌خورد.

به گفته نویسنده، چنین رویکردی می‌تواند ادامه حملات و فشارهای نظامی اسرائیل را توجیه کند؛ زیرا در این چارچوب، علت بحران نه اشغال و تجاوز بلکه مخالفت مقاومت با شروط اسرائیل معرفی می‌شود. همچنین این روند از نظر او به حاکمیت لبنان آسیب می‌زند، نقش آمریکا را به عنوان مرجع اصلی مذاکرات تثبیت می‌کند و ممکن است ارتش لبنان را در موقعیتی قرار دهد که به‌جای یک نهاد ملی فراگیر، مجری ترتیبات امنیتی مورد حمایت خارجی باشد.

این تحلیل همچنین هشدار می‌دهد که بیانیه می‌تواند شکاف‌های سیاسی داخلی لبنان را تشدید کند؛ زیرا بخشی از جریان‌های سیاسی مقاومت را عامل بازدارندگی می‌دانند و بخشی دیگر آن را یک چالش امنیتی داخلی تلقی می‌کنند. در سطح راهبردی نیز، به باور نویسنده، چنین مسیری ممکن است لبنان را از اهرم‌های منطقه‌ای خود دور کرده و حتی زمینه‌ساز ترتیبات سیاسی بلندمدت یا روندی تدریجی به سمت عادی‌سازی شود.

در پایان تأکید شده است که مخالفت حزب‌الله و نبیه بری با این بیانیه صرفاً به دلیل یک بند مشخص نیست، بلکه به دلیل چارچوب کلی آن است که لبنان را از جایگاه کشور مورد تجاوز به کشوری تبدیل می‌کند که باید شروط امنیتی طرف مقابل را اجرا کند؛ مسیری که از دید نویسنده می‌تواند لبنان را در آینده با خطرات بیشتری روبه‌رو کند.

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