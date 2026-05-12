شمار شهدای غزه به ۷۲ هزار و ۷۴۲ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز سه شنبه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته، پیکر ۲ شهید و ۱۰ مجروح جدید به بیمارستان‌های غزه منتقل شده است.

به گزارش المسیره، این وزارتخانه افزود که همچنان شماری از قربانیان زیر آوار و در خیابان‌ها باقی مانده‌اند و به دلیل ناتوانی نیروهای امدادی، امکان دسترسی به آنان تاکنون فراهم نشده است.

بر اساس این گزارش، از زمان اعلام آتش‌بس در ۱۱ اکتبر تاکنون، شمار شهدا به ۸۵۶ نفر و تعداد مجروحان به ۲ هزار و ۴۶۳ نفر رسیده است. همچنین ۷۷۰ پیکر از زیر آوار و مناطق مختلف خارج شده‌اند.

وزارت بهداشت غزه در ادامه اعلام کرد که از آغاز جنگ رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون شمار شهدا به ۷۲ هزار و ۷۴۲ نفر و مجروحان نیز به ۱۷۲ هزار و ۵۶۵ نفر افزایش یافته است.



